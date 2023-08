Yanina Wickmayer décidera mardi "après l'échauffement" de sa participation à l'US Open

"Nous avons tapé la balle environ une demi-heure", a expliqué ce dernier à Belga. "C'était très léger. Nous nous sommes contentés de frapper dans l'axe et Yanina n'a bien entendu pas servi. Cela allait plus ou moins, mais il est dur de dire à l'heure actuelle si elle sera en état de jouer. On attendra sans doute le dernier moment et on prendra une décision mardi matin après l'échauffement".

Il s'agirait de la treizième participation de Yanina Wickmayer à l'US Open, et de sa première depuis son retour sur le circuit, en février 2022, après avoir donné naissance à une fille. Demi-finaliste en 2009, la N.2 belge affrontera d'ailleurs une autre revenante au premier tour, la Russe Vera Zvonareva (WTA 677), 38 ans, finaliste en 2010 contre Kim Clijsters, et elle aussi maman d'une fille.

"Je trouve que Zvonareva, c'est un bon tirage", a poursuivi Gérald Moretti. "Elle revient (NdlR : après une blessure à l'épaule droite en début d'année) et elle a beaucoup d'expérience. Elle s'est qualifiée facilement (NdlR : après être entrée sur base d'un classement protégé de 103). Je dois encore analyser un peu ses derniers matches pour établir la meilleure tactique, mais je considère que c'est un match qui est dans les cordes de Yanina si elle est à 100%", a-t-il conclu.

Il s'agira de la cinquième confrontation sur le circuit entre les deux joueuses, qui ont chacune remporté deux victoires.