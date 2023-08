Avant l’US Open, Carlos Alcaraz évoque la Carlitomania : “Ma vie a changé depuis un an mais je suis resté la même personne”

”Ma vie est probablement différente, parce que je suis plus célèbre. Beaucoup de gens ont commencé à connaître mon nom après l’US Open l’année dernière, par exemple, mais ma personnalité n’a pas changé du tout, je suis le même gars, normal, et je me sens plus mature. En gros, je suis un meilleur joueur qu’il y a un an. J’ai gagné mon premier Grand Chelem l’année dernière, mais je me sens plus mature et mieux.”

Si la popularité peut avoir des bons côtés, elle prive aussi les personnages publics d’une liberté d’action : “Ce nouveau statut, parfois je l’aime, parfois pas. Parfois, vous voulez vous sentir comme un homme normal, marcher normalement. Ici à New York, il y a beaucoup d’Espagnols, mais aussi de Sud-Américains. Parfois, il m’est difficile de me promener calmement, normalement. J’aimerais être, quelques jours, quelqu’un qui n’est pas reconnu dans la rue. Mais ce sera impossible. Je ne me plains pas, mais cette célébrité rend parfois les choses difficiles.”

"Je pense que je suis prêt."

Voilà pour le côté extra-sportif. En ce qui concerne la compétition et le dernier Grand Chelem de la saison, Carlos Alcaraz compte tout mettre en œuvre pour conserver son titre et décrocher un troisième Majeur après l’US Open 2022 et Wimbledon 2023.

”Je pense que je suis prêt, expliquait l’Espagnol vêtu d’un t-shirt de Michael Jordan lors de la conférence de presse d’avant tournoi. Je m’entraîne bien, évidemment je suis très excité de jouer mon premier match ici cette année (NdlR : mardi contre Dominik Koepfer). Cette semaine, à l’entraînement, j’essaie de faire exactement la même chose que l’année dernière, de la même manière et de me concentrer là-dessus. Je ne me pense pas au fait que je suis le champion en titre, ni sur les points ATP. Je me concentre juste sur le fait de montrer mon meilleur niveau et on verra comment se déroulera le tournoi.”

Avec bien évidemment pour le Murcien déjà des questions des journalistes concernant une possible finale contre Novak Djokovic : “J’essaie de ne pas penser à cette éventualité. Novak est l’un des plus grands joueurs de tous les temps dans notre sport. Il n’y a aucun doute là-dessus. Tout ce qu’il fait est incroyable. Mentalement, c’est un roc. Il n’abandonne jamais. Dans les moments compliqués, quand le doute peut vous envahir et que la défaite semble proche, Novak se donne toujours la possibilité de poursuivre le combat et donc de le gagner. C’est un aspect de sa personne que je tente d’intégrer dans ma manière de fonctionner.”

Pour devenir encore plus performant.