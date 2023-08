Novak Djokovic sait qu’il n’est pas éternel : “Je considère que chaque Grand Chelem pourrait être le dernier”

À lire aussi

”À ce stade de ma carrière, les Grands Chelems sont mes buts principaux, expliqua Novak Djokovic lors de la journée réservée aux médias. Je l’ai toujours dit, mais c’est encore plus vrai maintenant. Je ne sais pas combien de tournois du Grand Chelem je vais encore en disputer. Je n’ai pas d’idée précise sur le moment où je vais arrêter. Mais je vois bien que les choses sont différentes à 36 ans, donc je dois encore plus apprécier le moment, être plus présent et considérer que chaque Grand Chelem pourrait être le dernier. Mais je vois chaque Grand Chelem que je dispute comme une occasion en or d’écrire encore plus l’histoire. Cela a beaucoup de sens pour moi. Ne pas avoir joué ici depuis deux ans ne change rien. J’ai toujours les mêmes attentes, la même excitation et la même ambition de gagner le titre.”

Dans un tournoi où il n’a plus soulevé le trophée depuis 2018, Novak Djokovic a rapidement retrouvé ses marques malgré son absence de la saison dernière à cause de son statut de personne non-vaccinée au Covid-19. Revenir dans la Grande Pomme a donné le sourire au natif de Belgrade qui retrouvera son statut de numéro un mondial s’il bat le Français Alexandre Müller au premier tour.

"Je vais retrouver les fans les plus acharnés et bruyants."

”La première chose ressentie en foulant le site de l’US Open, c’est l’excitation d’être de retour sur le plus grand court du monde et de retrouver la plus fun, la plus électrique des ambiances avec les sessions de nuit. Je suis vraiment excité de jouer en soirée lundi. Revenir face à ceux qui sont probablement les fans les plus acharnés du tennis et les plus bruyants aussi. J’ai vraiment hâte. Cela fait deux ans que j’ai joué la finale face à Daniil Medvedev pour réaliser le Grand Chelem calendaire. Ce jour-là, je n’avais pas produit un très bon tennis (NdlR : défaite sur un triple 6-4). Mais ce que j’avais reçu du public, cette connexion, cet amour qu’ils m’ont donné m’avait porté durant tout le match. C’est quelque chose qui est gravé en moi et deux ans après, cela me fait toujours vibrer quand j’y repense.”

Doté d’un mental hors normes, Novak Djokovic semble parfois imperturbable. Pourtant, le Serbe connaît des moments de stress quand il évolue sur les plus grands courts du monde : “Je suis nerveux, comme tout le monde. Les gens pensent que je suis imperméable au stress. En fait, c’est le contraire, je le ressens beaucoup. Il faut que je fasse avec. Mais ce qui est vrai aussi, c’est que j’aime la compétition. C’est dans les moments difficiles que vous en apprenez le plus sur vous-même, sur vos limites et vos ressources. C’est dans l’adversité qu’on apprend le plus. C’est avec cette mentalité que j’aborde ces matchs. Je me dis que la défaite n’est pas une option et je donne absolument tout. Il se passe tellement de choses durant un match. On essaie de mieux jouer que l’adversaire, d’être meilleur tactiquement, mais il faut aussi lutter contre ses propres démons, le doute, la tension.”

"Carlos me pousse toujours dans mes derniers retranchements."

Et l’adversaire qui pourrait s’apparenter à un véritable démon sur cet US Open 2023 mais aussi dans un futur proche se nomme Carlos Alcaraz. L’Espagnol possédant toutes les qualités pour renverser le Serbe s’il se retrouve en finale : “Carlos me pousse toujours dans mes derniers retranchements et je pense que c’est réciproque. C’est pourquoi nous avons joué cette finale mémorable à Cincinnati. C’était l’une des meilleures, des plus excitantes et des plus difficiles finales au meilleur des trois sets que j’ai eu à jouer dans ma carrière. C’est pour cela que je suis tombé au sol après la balle de match. J’étais tellement fatigué qu’il m’a fallu plusieurs jours de repos. Mais c’est pour ce genre de match que je me fais mal à l’entraînement, que je continue de faire des sacrifices. À 36 ans, j’ai encore la niaque.”

Et tout le potentiel pour écrire encore un peu plus son nom dans l’histoire du tennis.