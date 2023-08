Iga Swiatek s'est facilement qualifiée le deuxième tour de l'US Open de tennis, le 4e et dernier tournoi du Grand Chelem, lundi à New York. La Polonaise, N.1 mondiale et tenante du titre à Flushing Meadows, n'a laissé qu'un jeu à la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 86), qu'elle a battue 6-0, 6-1 en 57 minutes.