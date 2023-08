Changement de balle pour les joueuses à l’US Open : la promesse d’un plus grand spectacle ?

Une décision qui semble logique, tant de nombreuses joueuses ont vivement critiqué l’an dernier le choix de la direction de l’US Open et des autres tournois organisés lors de la tournée nord-américaine qui précède.

Iga Swiatek (WTA 1) avait été l’une des premières à sortir du bois l’an dernier, à l’occasion du Masters 1000 de Cincinnati. “Ces balles sont horribles”, avait-elle lancé, déjà gênée la semaine précédente au Masters 1000 de Toronto. “Au fil des jeux, elles deviennent de plus en plus légères. Elles volent énormément. Nous faisons plus d’erreurs, c’est vraiment difficile de les contrôler. ”

Exit donc les balles Wilson Regular Duty pour les dames. Une gamme dédiée à la terre battue et l’indoor, initialement recommandée pour améliorer la qualité de jeu en accélérant les échanges. Et aussi éviter afin d’éviter les blessures qu’occasionnerait l’Extra Duty, plus lourde, qu’utilise les hommes.

Un argument que la Polonaise avait balayé la saison dernière. “Il y a quinze ans, les joueuses se blessaient peut-être au coude parce que les balles étaient lourdes mais aujourd’hui, nous sommes préparées physiquement et je ne pense pas que ça puisse arriver. On a beaucoup de puissance dans nos jeux à l’heure actuelle, ce n’est pas comme il y a dix ans quand, à part Serena, les filles jouaient plus lentement.”

L’Espagnole Paula Badosa (WTA 48) ou encore l’Américaine Nicole Melichar-Martinez, une joueuse de double mixte où la balle utilisée par les hommes était de rigueur, figuraient aussi parmi les détracteurs.

Dernière levée du Grand Chelem à utiliser des balles différentes, l’US Open n’aura donc pas résisté aux vagues de critiques.

Ce changement devrait enrichir le spectacle des matchs féminins, comme l’estime le coach namurois Olivier Jeunehomme. “C’est l’une des causes de la pauvreté du niveau affiché dans les rencontres féminines disputées à l’US Open. Les balles sont très difficiles à contrôler, ce qui a pour conséquence de transformer les parties en jeu de ping-pong au centre du terrain. C’est pour cette raison que l’Australienne Ashleigh Barty n’appréciait pas de disputer cette compétition”, nous expliquait-il lors de notre entrevue il y a quelques jours.

L’ancienne numéro un mondiale, retraitée des courts depuis début 2022 a remporté tous les tournois du Grand Chelem. Exception faite de l’US Open…

Cela dit, tout le monde n’est pas satisfait par ce changement. À l’instar de Caroline Garcia. Lors du Masters 1000 de Cincinnati il y a une dizaine de jours, la Française avait confié que “la balle est plus lourde pour nous et on n’a pas la même capacité à la faire vivre que les hommes, donc ce que l’on produit est plus neutre. Je ne trouve pas ce test intéressant”. Depuis New York désormais, son avis n’a pas changé, comme l’indique le journal L’Équipe qui la cite. “Toujours pas emballée, a indiqué la septième mondiale. Je ne peux pas dire que je les déteste, mais je préfère nettement celles de l’an dernier.”