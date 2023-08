Daniil Medvedev veut rééditer l’exploit de 2021 à l’US Open : “L’objectif est qu’on parle de moi après le tournoi”

”C’est vrai que j’espérais mieux joueur avant d’arriver à New York. Il y a un secteur de mon jeu qui n’a pas été assez performant : mon service. J’essaie d’y travailler en ce moment. Le service est un coup difficile car parfois les marges d’erreur sont très minces. C’est probablement le coup le plus important au tennis car en général le service peut vous sauver de nombreuses fois. Vous pouvez ne pas jouer un bon match, mais le service peut vous sauver. Vous arrivez au tie-break et ensuite vous commencez à mieux jouer. Cela m’est arrivé plusieurs fois. Parfois, cela dure une semaine, parfois vous vous retrouvez à servir moins bien que d’habitude pendant un mois.”

guillement La rivalité Djokovic-Alcaraz, je trouve cela génial.

Pour briller à l’US Open, le résident monégasque sait qu’il devra retrouver un engagement de qualité : “Habituellement, à l’US Open, pour une raison que je ne peux expliquer, je sers encore mieux que d’habitude. J’espère que cela pourra m’aider. Dans l’ensemble, les deux matchs perdus dernièrement n’étaient pas de mauvais matchs. Contre Sascha, il m’a semblé que j’avais presque fait un bon match. Contre de Minaur, j’ai bien joué, mais il y a eu des moments où mon niveau a trop baissé. Cependant, ce sont des matchs qui servent à accumuler de l’expérience. Je veux essayer de retrouver la confiance ici, d’avancer et de jouer de mieux en mieux dans le tournoi.”

Voir Novak Djokovic et Carlos Alcaraz dominer actuellement le circuit masculin ne perturbe pas l’ancien numéro un mondial.

”Honnêtement, je trouve cela génial. C’est bien pour le monde du tennis d’avoir ces deux gars qui s’affrontent en ce moment. C’est une bonne histoire. Cela ne m’irrite pas du tout, ils ne sont pas surestimés. Le tennis fait partie des sports où on peut presque toujours discuter rationnellement du niveau des joueurs et de leur vraie valeur. Nous possédons un classement qui porte sur 52 semaines, à moins que quelqu’un n’ait été blessé, le classement reflète ce que vous avez réalisé. Et pour le moment, Novak et Carlos sont tous les deux au sommet avec une belle avance. Je suis troisième mondial avec une belle marge de retard (NdlR : 3 535 sur le Serbe et 3 555 sur l’Espagnol). Je pense que c’est normal qu’on parle d’eux. L’objectif est qu’on parle de moi après l’US Open.”

guillement La finale contre Novak, le meilleur match de ma vie.

Placé dans la moitié de tableau de Carlos Alcaraz, le Russe devra trouver des solutions pour dominer un joueur contre qui il reste sur deux défaites assez sèches en 2023 : un triple 6-3 en demi-finale à Wimbledon et un 6-3, 6-2 en finale du dernier Indian Wells.

”On ne peut pas dire que cela se soit bien passé pour moi dans ces deux matchs. J’ai même envie de dire que ce fut deux rencontres faciles pour Carlos. C’est une source de motivation pour moi. La prochaine fois que je vais jouer contre lui, j’essaierai de mieux faire parce que je ne veux plus être battu de cette manière. Ce n’est pas pour cela que je joue au tennis. Après, si je défie Carlos à New York, cela voudra dire que je suis arrivé en demi-finale. Ce qui n’est pas mal.”

À lire aussi

Et s’il traverse des moments de doute dans une rencontre, Daniil Medvedev pourra chercher dans son succès de 2021 l’inspiration pour repartir du bon pied tout en espérant décrocher un deuxième titre sur les courts de Flushing Meadows.

”Cette finale contre Novak Djokovic, c’était certainement le meilleur match de ma carrière. Vous savez, malgré ses qualités et tous ses succès qui nous privent de titres et de trophées, je suis content que le Serbe soit toujours sur le circuit. Je vous avoue que malgré ses 36 ans, il paraît toujours très jeune. J’ai l’impression qu’il pourrait jouer jusqu’à 40-45 ans. C’est certainement le plus grand joueur de tous les temps. J’adore le défier et lui donner du fil à retordre.”