US Open: Elise Mertens au 2e tour, Gillé et Vliegen en confiance pour aller "au bout"

Elise Mertens affrontera au tour suivant l'Américaine Danielle Collins (WTA 34), qui a battu de son côté la Tchèque Linda Fruhvirtova (WTA 56) 6-2, 6-0 en 52 minutes.

Les trois autres joueuses belges engagés en simple dames doivent entrer en lice mardi.

En début de journée, Yanina Wickmayer (WTA 85) est prévue en deuxième rotation sur le court N.15 contre la Russe Vera Zvonareva (WTA 677). Il reste à voir si Wickmayer, repêchée en tant que 'lucky loser', pourra jouer. Victime d'une blessure au dos, elle a abandonné en qualifications et attendra le dernier moment pour décider de sa participation

Greet Minnen (WTA 97) a droit à un match de prestige sur l'Arthur Ashe Stadium à 19h heure locale (mercredi à 01h00 du matin en Belgique) contre la légende Venus Williams (WTA 410), double lauréate à New York (en 2000 et 2001).

Duel prestigieux aussi pour Maryna Zanevska (WTA 112), programmée en deuxième rotation de la session nocturne du Louis Armstrong Stadium contre la Bélarusse Aryna Sabalenka, deuxième joueuse mondiale et tête de série N.2. Zanevska a déjà annoncé que l'US Open sera le dernier tournoi de sa carrière. Elle souffre depuis longtemps du dos.

Gillé et Vliegen en confiance à New York: "Nous avons les moyens d'aller jusqu'au bout"

Sander Gillé (ATP 22) et Joran Vliegen (ATP 20) vont aborder "avec beaucoup de confiance" l'US Open qu'ils s'apprêtent à disputer pour la quatrième fois en tant que duo. Séparés l'an dernier car ils n'avaient pas le classement requis pour faire équipe, les Limbourgeois, finalistes à Roland Garros, rencontreront au premier tour le Portugais Francisco Cabral (ATP 53) et le Brésilien Rafael Matos (ATP 48).

"La préparation a été assez bonne", a expliqué Sander Gillé à Belga à la veille de leur entrée en lice. "Nous avons mieux joué qu'espéré à Washington, pour notre premier tournoi sur dur, avec le décalage horaire. Nous avons battu deux paires du Top 10, avant de nous incliner en deux tie-breaks contre les futurs vainqueurs (NDLR: les Argentins Gonzalez et Molteni) qui ont également triomphé à Cincinnati. Nous attendions mieux de Toronto et Cincinnati, mais nous avons tout de même disputé trois bons matches au point de renoncer à Winston-Salem pour arriver ici avec suffisamment de fraîcheur."

Tête de série n°11 du tableau, Sander Gillé et Joran Vliegen ont déjà brillé à New York, où ils ont atteint les quarts de finale en 2020, leur meilleur résultat dans un tournoi du Grand Chelem jusqu'à cette finale à Roland Garros. Et leur ambition est clairement d'aller loin.

"L'objectif est d'au moins égaler ce résultat, si pas de faire mieux", a poursuivi le droitier de Hasselt. "Nous n'aurons pas un premier tour évident contre deux très bons joueurs qui se sont associés récemment. Cabral est très puissant. Il est grand et il sert très bien. Matos, lui, est gaucher et il est très adroit. Il nous avait battu l'an dernier à Roland Garros avec Vega. Ils peuvent être très dangereux et nous devrons être sur nos gardes. Cela dit, nous jouons bien depuis plusieurs mois. Et notre niveau est suffisamment élevé pour considérer que nous avons les moyens d'aller jusqu'au bout. Nous pouvons rivaliser avec tout le monde."