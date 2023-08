US Open : Yanina Wickmayer bat une ancienne finaliste du tournoi et se qualifie pour le 2e tour !

Yanina Wickmayer s'est qualifiée pour le deuxième tour de l'US Open de tennis, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, mardi, à New York. Wickmayer, 85e joueuse mondiale, a battu la Russe Vera Zvonareva (WTA 677) 6-4, 6-4 en 1 heure et 33 minutes.