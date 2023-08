L’ex-coach de Zanevska revient sur sa fin de carrière : “Quand votre joueuse apprend que sa ville est bombardée juste avant de monter sur le court…”

Après avoir soigneusement évité la poignée de main avec son adversaire biélorusse, Zanevska s’est retirée du court Louis Armstrong (14 000 sièges) sous les ovations du public. Questionnée à même le terrain, Sabalenka a eu quelques mots pour la Belge d’origine ukrainienne : “Je suis désolée pour elle. Je pense qu’elle a joué un bon match et j’aurais aimé lui souhaiter de continuer plusieurs années. Mais je lui souhaite le meilleur pour son prochain chapitre.”

Le chapitre sportif, lui, est donc refermé. Sans regret, comme nous l’a expliqué Geoffroy Vereerstraeten. Le Bruxellois a entraîné la jeune retraitée de 2011 à juin 2023.

Geoffroy Vereerstraeten, pour débuter, remontons à la genèse de votre collaboration.

“Maryna est arrivée en Belgique (en 2008) pour intégrer l’Académie Justine Henin via son sponsor de l’époque. Malheureusement, elle l’a perdu et elle s’est retrouvée sans structure. C’est à ce moment-là qu’elle s’est tournée, en 2011, vers Michel Bouhoulle qu’elle connaissait bien afin de savoir s’il pouvait l’aider. Michel et Philippe Dehaes s’étaient associés pour créer une espèce de Pro-Team. Et lorsque Maryna y a débarqué, j’étais un peu le seul coach disponible (rires). Le challenge m’a emballé, j’ai tout de suite vu son potentiel. Après un test de quinze jours, la sauce avait pris et je suis parti sur les tournois avec elle. Maryna a démarré fort en remportant rapidement ses premières compétitions ITF.”

Près de douze ans plus tard, quels souvenirs allez-vous garder de sa carrière ?

“Pas spécialement ses matchs ou ses victoires mais plutôt notre aventure au sens large et tout le processus qu’on a mis en place depuis ses 17 ans. Il y a eu énormément de moments de doutes, de galères. Voir où elle est arrivée, c’est incroyable. C’est plus la relation humaine entre nous deux que je retiens.”

Est-ce qu’il y a tout de même un événement marquant ? Son seul trophée dans un WTA 250, en 2021, à l’Open de Pologne peut-être ?

“Je penche plutôt pour son titre au WTA 125 de Rouen. Pas vraiment pour les résultats mais, à nouveau, pour l’expérience humaine qu’on a vécue en France. Nous étions en fin de saison 2022, Maryna était épuisée physiquement, mais aussi émotionnellement en raison de la guerre en Ukraine. Pendant le tournoi, elle était à moitié malade, elle ne parvenait pas à s’alimenter correctement. Et elle gagne l’épreuve alors qu’elle est menée 5-2, trois balles de match contre elle, dans le troisième set du premier tour par Sara Errani. À partir de là, elle s’en sort et elle gagne en finale face à Viktorija Golubic. Durant toute la semaine, on ne s’est pas entraîné une seule fois, juste un bon échauffement physique avant les rencontres. Comme elle jouait souvent en soirée, elle terminait assez tard et je la laissais dormir le lendemain. Les journées, vu qu’elle était malade, elle les passait dans sa chambre. On allait juste en début d’après-midi en ville, pour manger un petit bout et on préparait nos matchs comme ça, autour de la table. Ce n’est qu’après qu’elle prenait sa raquette, ses baskets et qu’elle montait sur le terrain pour se battre. C’est d’ailleurs ce titre à Rouen qui lui a permis d’intégrer directement le tableau principal de l’Open d’Australie début 2023. ”

On imagine que l’invasion de l’Ukraine, son pays natal, par la Russie a été difficile à gérer au quotidien ?

“En effet. Sa famille est toujours sur place, ses parents vivent à Odessa. Au début, elle passait son temps au téléphone, elle suivait toutes les nouvelles. Cet événement l’a épuisée émotionnellement. On en a discuté, pour essayer qu’elle parvienne à faire la part des choses. Mais quand vous apprenez dix minutes avant de monter sur le court qu’il y a eu des bombardements à Odessa, ce n’est pas simple…”

guillement On savait depuis longtemps que la fin de carrière était proche."

La guerre est venue s’ajouter à ses problèmes de dos dont elle souffre depuis quatre saisons. Est-ce que sa décision d’arrêter le tennis a été soudaine ou mûrement réfléchie ?

“Elle y pensait depuis longtemps, on en discutait depuis Rouen déjà. Pas de prendre sa retraite mais que la fin était proche. Son dos allait nettement mieux, en début de saison, à l’Open d’Australie, mais dès Doha et Dubaï, cela a été la catastrophe. À Indian Wells, en mars, elle n’en pouvait plus et le sujet est revenu sur la table. Voir sa joueuse souffrir au quotidien, c’est compliqué. Pour être performant, vous devez vous entraîner, aller à la salle de fitness. Mais nos journées se résumaient à discuter. Continuer n’avait plus de sens, ni pour moi, ni pour elle qui voyait qu’elle n’était plus compétitive par rapport aux autres joueuses du top 100.”

Avez-vous des regrets ?

“Des regrets ? Non. Dans son chef non plus, je pense. C’est vrai que Maryna, dès les juniors où elle figurait dans le top 20, était très forte et on a cru que sa carrière allait décoller plus rapidement. Mais elle a mis du temps, plus qu’une autre joueuse, pour faire tomber ses nombreuses barrières. Elle s’est mise énormément de pression, par rapport à elle, sa famille ou même ses sponsors. Au final, elle a été là où elle voulait. Elle a intégré le top 100 (NdlR : son meilleur classement est une 62e place), jouer tous les tournois du Grand Chelem, représenter la Belgique en Billie Jean King Cup (NdlR : elle a acquis la nationalité belge en 2016) et remporter deux titres WTA. Donc elle a atteint toute une série d’objectifs et elle a évolué au niveau d’elle-même. Au début, elle avait peur de monter sur un court, peur d’affronter une joueuse du top. Le Covid, paradoxalement, a été un déclic pour elle. Elle a perdu son sponsor et c’est là qu’elle a compris qu’elle devait jouer pour elle. Avec les résultats qui ont suivi.”

Geoffroy Vereerstraeten, le coach devenu un ami. ©Bernard Demoulin

Une collaboration de plus de onze ans entre un coach et sa joueuse, c’est assez rare dans le tennis. Quel a été votre secret ?

“Il n’y en a pas, je pense. On a juste deux personnalités qui sont compatibles. Nous avons aussi vécu beaucoup de moments difficiles avec Maryna, lors desquels on s’est quasiment séparés. Mais on a eu l’intelligence de se remettre en question et d’essayer de faire un pas vers l’autre à chaque fois. Au fur et à mesure, en passant par ces moments compliqués, notre relation n’a fait que se renforcer. Jusqu’à notre dernier tournoi ensemble, qui était Roland-Garros en juin dernier, où notre relation a été vraiment très forte. Beaucoup plus forte qu’au tout début. Je crois que c’est ce qui fait qu’aujourd’hui, nous sommes devenus des amis.”

Pour terminer sur le plan personnel, avez-vous des projets en vue ?

“Il y a quelque chose qui se met en place, ici, en Belgique. Et j’aimerais aussi garder un pied au niveau international, mais je ne peux pas en dire trop parce que ça se discute en coulisses.”

Elise Mertens n’a plus de coach fixe pour l’instant…

“C’est vrai (rire). Mais, pour l’instant, ma volonté est de recharger mes batteries. J’ai reçu des propositions intéressantes, notamment pour coacher des juniors très fortes mais la collaboration entre Maryna et moi a été si intense que passer du jour au lendemain sur un autre projet, ce serait trop costaud. J’ai besoin de me poser un peu, après quasiment douze saisons à voyager toute l’année.”