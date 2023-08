Sander Gillé et Joran Vliegen ambitieux avant d’entamer l’US Open : “Nous sommes prêts à signer un bon résultat”

Sander, à l’aube de votre premier match dans cet US Open, comment vous sentez-vous ?

“On se sent bien, même si peut-être pas au maximum parce que c’est la fin de la saison et que cela commence à devenir long. Physiquement, il y a de petites douleurs. Joran a un peu mal aux épaules, moi au dos. Mais ce n’est rien de grave. Ce sont de simples pépins et je pense que c’est la même chose pour tout le monde après huit mois de compétition. Il en reste encore deux, il faut s’accrocher. Sur le plan mental, on ressent la pression mais dès que l’on monte sur le court, on est motivé. Parce qu’il y a encore beaucoup de choses à jouer dont quelques grands tournois. On est prêt à signer un bon résultat ici.”

Vous êtes en lice pour disputer le Masters de fin d’année qui réunira les huit meilleures paires de la saison 2023. Est-ce que cela constitue une dose de pression supplémentaire dans un tournoi du Grand Chelem où il y a de nombreux points à gagner ?

“C’est certain. Mais c’est le cas pour toutes les équipes. Personnellement, je n’ai plus regardé le ranking (NdlR : le duo belge est 7e) pour nous épargner une pression inutile mais je sais qu’il y a beaucoup de paires qui sont proches les unes des autres (NdlR : les cinq binômes situés derrière les Belges sont à moins de 300 points). Ce sera dur mais tout est possible. Il reste encore deux Masters 1000, trois ATP 500 donc au moins six ou sept gros tournois au total qui seront déterminants dans le décompte final. Bien sûr, cela commence ici. Si l’une des équipes peut réussir une belle performance à New York, elle se tracera une belle route vers le Masters.”

À la fin de l’été 2022, vous vous êtes séparés de votre entraîneur, le Sud-Africain Jeff Coetzee. Avez-vous retrouvé quelqu’un depuis ?

“Non, nous œuvrons comme avant, c’est-à-dire seuls. Bien sûr, on a pris le meilleur de ce que nous a apporté Jeff, comme ce fut le cas avec Marco (NdlR : Kroes) l’année précédente. Mais pour l’instant, il y a d’autres priorités. On travaille dur sur le plan mental et sur les détails de notre jeu. En fin de saison dernière, on a pu signer des résultats intéressants donc on a décidé de continuer seuls. Bien que la porte ne soit pas fermée…”

Vous avez disputé votre première finale en Grand Chelem avec Roland-Garros au mois de juin. Vous avez aussi atteint le top 20 mondial au début du mois d’août, ce qui était votre meilleur classement. Pensez-vous avoir franchi un palier cette année ?

“Sans doute, mais j’ai l’impression que l’on peut encore aller plus loin. Le challenge que l’on s’était donné pour 2023, c’est le Masters de fin saison. Concernant le ranking, cela se passe comme espéré. Ceci dit, on n’a pas peur de se fixer des objectifs plus ambitieux et d’évoquer entre autres la place de numéro un mondial. Cette année est partie dans la bonne direction, mais il y a encore de gros tournois à jouer. Je pense que l’expérience acquise de notre finale disputée à Roland-Garros nous donne confiance et va nous servir pour nos prochaines échéances.”

Justement, en parlant d’échéances, est-ce que vous avez un œil fixé sur les Jeux olympiques 2024 ? Depuis la fin du dernier Roland-Garros, tous les points engrangés comptent…

“C’est certainement un objectif pour nous. Surtout parce que ce sera à Paris. On adore les courts et jouer à Roland-Garros. Ce serait vraiment bien de faire partie de la délégation belge. Comme vous le dites, tous les résultats comptent désormais donc il y a forcément une petite pression. Heureusement, on a déjà signé un bon résultat à Hambourg (un ATP 500 où ils se sont inclinés en finale) et à Washington. Si l’on atteint notre niveau normal et qu’on le maintient, on devrait transformer l’essai.”