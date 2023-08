US Open : Medvedev facile, Alcaraz sur abandon, Caroline Garcia sortie au premier tour

Medvedev n'a laissé filer lui que deux jeux face au Hongrois de 34 ans Attila Balazs, dont le meilleur classement à l'ATP (76e) remonte à 2020, et a plié la rencontre 6-1, 6-1, 6-0, en 1h14.

"La concentration était là. Espérons qu'elle le soit lors des prochains matchs", s'est félicité le joueur, opposé au prochain tour à l'Australien Christopher O'Connell (69e).

Sacré à Flushing Meadows en 2021, en battant Novak Djokovic qu'il avait privé du Grand Chelem cette saison-là, Medvedev, 27 ans est considéré comme l'un des rares à pouvoir perturber le scénario attendu d'une nouvelle confrontation en finale entre le Serbe de 36 ans, et Alcaraz, 20 ans.

L'Espagnol n'est resté qu'une heure mardi sur le court Arthur-Ashe car son adversaire allemand Dominik Koepfer s'est tordu une cheville dès le premier jeu et a été finalement contraint de déposer les armes alors qu'Alcaraz menait 6-2, 3-2.

"Ce n'est pas la meilleure façon de passer au deuxième tour, mais en ce qui me concerne, j'ai bien joué et j'espère jouer comme ça au prochain tour", a commenté l'Espagnol qui dit avoir "ressenti la même énergie que l'an dernier" dans cette immense arène de 24.000 places où il a conquis son premier titre du Grand Chelem et est devenu le plus jeune N.1 mondial de l'histoire.

Le tirage au sort a voulu que Medvedev et Alcaraz puissent se retrouver en demi-finale.

Alors que les projecteurs sont braqués sur Alcaraz et Djokovic, le Russe joue l'humilité. "C'est normal que Carlos et Novak soient les plus grandes stars", a-t-il confié après sa victoire.

"Mon but est d'essayer de bien jouer, d'aller là où ils sont et de gagner", a-t-il quand même prévenu.

Parmi les principaux qualifiés du jour, Jannik Sinner, qui pourrait retrouver Alcaraz en quarts comme l'an dernier, s'est débarrassé de Jannick Hanfmann (54e) 6-3, 6-1, 6-1 et Alexander Zverev (12e) a tranquillement écarté Aleksandar Vukic (6-4, 6-4, 6-4).

Pour le plaisir du public toujours très friand du show qu'il propose, Gaël Monfils qui revient à la compétition après des mois à soigner des blessures, s'est qualifié aux dépens de Taro Daniel (95e et issu des qualifications) 4-6, 6-4, 6-2, 7-6 (7/4).

La marche suivante sera beaucoup plus haute puisque le Parisien qui fêtera ses 37 ans le 1er septembre retrouvera le Russe Andrey Rublev (8e).

Le premier tour a été beaucoup plus difficile pour Ons Jabeur, toujours en quête d'un premier titre en Grand Chelem, après ses trois défaites en finale des tournois de Wimbledon (2022, 2023) et à New York l'année dernière.

La Tunisienne (5e) a souffert pour venir à bout de la Colombienne Camila Osorio (68e), 7-5, 7-6 (7/4).

"Je ne me sens pas dans ma meilleure forme aujourd'hui", a avoué Jabeur avant de quitter le court.

Tout le monde l'avait bien vu puisqu'elle a demandé une pause médicale alors qu'elle était menée 5-4 au premier set, après une série de quatre jeux perdus d'affilée.

La joueuse qui a eu 29 ans lundi était déjà apparue enrhumée vendredi en conférence de presse de pré-tournoi et avait plaisanté sur "la climatisation américaine qui (la) tue".

Elle affrontera au 2e tour la Tchèque de 18 ans Linda Noskova (41e), qui a battu au premier tour l'Américaine Madison Brengle, 103e joueuse mondiale (6-2, 6-1).