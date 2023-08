US Open: Tsitsipas sorti par Stricker, issu des qualifications

Certes moins en verve que lundi, et sa qualification en trois manches face au Canadien Milos Raonic, le 7 mondial est surtout tombé sur un excellent adversaire. Le joueur de 21 ans était pourtant mené 5-3 dans le quatrième set avant de retourner la situation à son avantage. "Je ne sais pas comment, mais je l'ai fait d'une manière ou d'une autre. Et ensuite j'ai continué à jouer du tennis de très haut niveau. Je suis un peu sans voix mais c'est une belle journée", a commenté Stricker, auteur de 78 coups gagnants sur l'ensemble de la partie.

Cette victoire, acquise sur le score de 7-5, 6-7 (2/7), 6-7 (5/7), 7-6 (8/6) et 6-4, est évidemment la plus belle de sa jeune carrière, la première face à un top 10 pour celui qui ne dispute que son troisième tournoi du Grand Chelem après Roland-Garros et Wimbledon plus tôt dans la saison.

Il devient par ailleurs, selon OptaAce, spécialiste des statistiques, le troisième Suisse à remporter une rencontre en cinq manches à l’US Open. Derrière Roger Federer et Stan Wawrinka…

"C'est une belle victoire qui me donne beaucoup de confiance. C'est formidable, aussi, pour mon équipe. Nous travaillons dur tous les jours", a conclu Stricker.

De son côté, le Serbe Novak Djokovic (ATP 2) n’a fait qu’une bouchée de l’Espagnol Bernabe Zapata Miralles (ATP 76). Le score : 6-4, 6-1, 6-1.