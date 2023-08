Elise Mertens qualifiée pour le 3e tour de l'US Open: "Collins est une grande compétitrice. Par chance, j'ai gagné ce match"

"Collins est une grande compétitrice et nous y sommes allées toutes les deux", a-t-elle confié après sa victoire. "Par chance, j'ai gagné ce match."

Tête de série n°32 du tableau, Elise Mertens avait déjà sauvé trois balles de match lors de son premier tour contre la Suédoise Mirjam Bjorklund (WTA 155), issue des qualifications. Elle est devenue la deuxième joueuse cette année à réaliser pareil fait d'arme dans un même tournoi après l'Italienne Elisabeth Cocciaretto, qui s'était imposée à Lausanne le mois dernier.

"J'adore tout simplement New York", a poursuivi la n°1 belge en réponse à la question de savoir où elle avait été chercher tant de ténacité. "J'aime me produire sur ces courts. J'ai simplement essayé de jouer point par point et de donner tout ce que j'avais."

Quart de finaliste en 2019 et 2020 à Flushing Meadows, Elise Mertens retrouvera désormais la jeune Américaine Coco Gauff (WTA 6), 19 ans, tête de série n°6, lauréate du tournoi WTA 1000 de Cincinnati il y a 10 jours. La native de Louvain, dont le nouveau compagnon, l'ancien joueur Christopher Heyman fait office de coach, n'a encore jamais battu la Floridienne en deux précédentes confrontations.

"Ce sera clairement un match très difficile", a-t-elle encore glissé. "Il va falloir que je récupère bien, alors qu'elle reste sur une belle série de victoires. Je vais en tout cas faire le maximum et on verra", a-t-elle conclu.