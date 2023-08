US Open : Elise Mertens éliminée au premier tour en double

Formant la deuxième paire tête de série du tournoi, Elise Mertens, 27 ans, 4e mondiale en double et Storm Hunter, 29 ans, 3e joueuse de double au monde, ont été battues d'entrée par l'Américaine Danielle Collins (WTA 136), 29 ans, et l'Ukrainienne Nadiia Kichenok (WTA 57), 31 ans, en deux manches 6-4 et 6-3. La partie a duré 1 heure et 28 minutes.