La boulangère Swiatek a encore livré un bagel à l’US Open : “Je ne compte pas ces 6-0"

”Je n’y pense vraiment pas. Ce sont surtout les médias qui font tout un tapage autour de ces 6-0. Dans le monde du tennis professionnel, rien n’est facile. Donc je me concentre sur mon jeu avec comme objectif la victoire. Je ne suis pas en train de me dire que je vais mettre un 6-0 à mon adversaire. J’éprouve un très grand respect pour toutes les filles contre qui je joue. Je n’ai pas l’impression que je devrais parler de ce genre de choses, alors je laisse cela à Twitter et à la presse.”

Kaja Juvan, salua, elle, son unique jeu pris à 6-0, 3-0 après 40 minutes d’échanges comme une victoire. Parfois il faut se contenter de peu…