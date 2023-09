Carlos Alcaraz vise le doublé à l’US Open : “Ce serait incroyable d’y arriver, comme Roger Federer”

”C’est une motivation supplémentaire. Pour dire vrai, ce serait incroyable si je pouvais partager cet accomplissement avec Federer. On va essayer d’y arriver, pour moi, c’est un stimulant assez positif.”

Et même s’il partira avec l’étiquette de favori dans le dos lors de son prochain match face à Daniel Evans qu’il a dominé lors de leurs deux seules rencontres, Carlos Alcaraz se méfiera de l’Anglais car plusieurs surprises ont déjà marqué le tournoi.

À lire aussi

”Le fait que Holger Rune et d’autres joueurs du top soient tombés vite dans le tournoi, cela m’a surpris. Mais comme je le dis toujours, nous sommes dans un Grand Chelem, tous les adversaires sont durs, tous peuvent vous tenir la dragée haute, et il ne faut tenir aucun match pour gagné d’avance. Tout cela montre la compétitivité du circuit et le haut niveau général d’un Grand Chelem.”

Joueur extraverti qui montre de nombreuses émotions au public avec un tennis pétillant, l’Espagnol se sent comme un poisson dans l’eau à Flushing Meadows où l’atmosphère est souvent bouillante : “Ce que l’on ressent ici à l’US Open, l’énergie qui vient du public est totalement différente de ce que l’on vit dans d’autres tournois. Et à cause de ma façon de jouer, de ma façon d’être, ce que je veux toujours montrer, je pense que c’est là que j’aime le plus jouer. Je passe un bon moment avec le public.”

”Jude Bellingham est fantastique”

Grand fan du Real Madrid, comme Rafael Nadal, Carlos Alcaraz se réjouit des prestations de la nouvelle recrue des Merengues, Jude Bellingham qui réalise un excellent début de saison.

”Je suis très heureux de le voir jouer pour le Real Madrid. C’est un joueur fantastique et talentueux, l’un des meilleurs au monde. Je suis certain sûr qu’il sera le meilleur joueur du monde à ce poste Je suis très, très heureux de l’avoir dans l’équipe. J’ai déjà parlé un peu avec lui. C’est une personne formidable. C’est un garçon complet.”