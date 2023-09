Gauff a souffert contre Mertens: "Elise jouait bien, mais je ne cède pas sans combattre"

"L'énergie du public m'a vraiment aidée ce soir", a-t-elle confié à même le court après sa victoire. "J'ai joué chaque point le plus âprement possible. Chaque jeu est important dans un match, mais c'est vrai que les premiers du deuxième set l'étaient vraiment (elle a dû sauver 5 balles de 2-0 en sa défaveur, ndlr.). Il fallait tourner la page après la perte du premier set, car il y avait encore beaucoup de tennis à jouer. Et je savais que le match n'était pas fini. J'aurais bien aimé gagner en deux sets, mais Elise jouait bien. À l'arrivée, une victoire est une victoire. Peu importe la manière. J'en suis très heureuse. Et puis, ces trois sets montrent aux autres que je ne cède pas sans combattre."