Les espoirs du clan Carlos Alcaraz : “À 25 ans, je pense qu’il pourrait avoir gagné sept ou huit tournois du Grand Chelem”

”J’ai vu dès le départ qu’il avait un énorme talent, expliqua l’intéressé dans une interview au Mundo Deportivo. Et à ce talent il joint une énorme passion pour le tennis. J’avais les deux ingrédients pour que cela se passe bien. Parce que cette passion de Carlos est ce qui l’a fait travailler, travailler et travailler. Dès le début, il a été clair que nous ne voulions pas enlever ce tennis créatif chez lui, garder ce qu’il avait appris de son club d’origine et de son père.”

”Il doit conserver son sourire”

Ce qui saute aux yeux aussi quand on regarde l’Espagnol sur les courts, c’est le sourire qu’il affiche régulièrement. Pas un sourire narquois ou moqueur mais bien celui d’un garçon qui semble prendre du plaisir quand il joue. Un plaisir qu’il veut communiquer avec ses proches.

”Nous lui demandons de continuer à nous faire profiter de son jeu, poursuivait Antonio Martínez Cascales dans un entretien avec Marca. Nous ne lui demandons pas de gagner un autre Grand Chelem cette année. Il va essayer évidemment. Nous lui demandons seulement de continuer à jouer comme il le fait maintenant, de rester comme il est sur et en dehors du court. C’est une des clés. Quand il ne sourit pas, nous lui disons de sourire. Si on veut un joueur qui dure dans le temps, c’est encore plus fondamental. Carlos est très extraverti. Je ne dis pas qu’il n’a pas des moments où il est plus sérieux, bien sûr. Sinon, il lui manquerait beaucoup de choses pour être à ce niveau. Mais il est ouvert, expressif. C’est un type heureux.”

Qui a déjà connu des petits pépins physiques dans sa jeune carrière. Un problème sur lequel son staff médical s’est déjà penché comme le confirmait son co-entraîneur dans le Times il y a quelques semaines : “L’équipe étudie la situation au sujet des blessures de Carlos, même si pour moi la première explication réside dans sa façon de jouer si explosive, qui est souvent excessive en termes de nombre de balles qu’il frappe dans le même jeu, c’est aussi ce qui lui arrive à l’entraînement. Après c’est aussi une vraie caractéristique de son ADN de champion, l’une des raisons qui l’ont amené à être ce qu’il est, qui l’ont amené à être dans le classement qu’il a à un si jeune âge. Logiquement, en vieillissant, il régulera cela un peu mieux, mais il en sera toujours ainsi. L’équipe qui l’entoure essaie d’améliorer cet aspect, mais sans perdre l’esprit et la philosophie qui l’ont amené au sommet.”

Par rapport à la saison dernière, Carlos Alcaraz a aussi compris qu’il devait s’octroyer des plages de repos pour permettre à son corps et son esprit de déconnecter.

”Il aime le golf, poursuivait son entraîneur. Cela l’aide à se déconnecter du tennis car on est entouré de verdure, en pleine nature et Carlos adore ce genre d’endroit. Il est très compétitif et joue au golf sérieusement et pour gagner. Cela me rappelle Juan Carlos, qui aime et aimait jouer au golf, Rafa Nadal, Feliciano Lopez, Lleyton Hewitt. Je l’ai vu en live parce que j’ai joué avec eux. Ils concourent, mais ils le font en riant et sans la pression des points qu’il faut gagner et défendre au tennis.”

Et en ce qui concerne les objectifs à moyen terme, le clan Alcaraz se montre à la fois ambitieux et raisonnable : “À 25 ans, je pense qu’il pourrait avoir gagné sept ou huit tournois du Grand Chelem. Après cela, nous pourrons penser à d’autres défis”, lâchait le fondateur de la Juan Carlos Ferrero Equelite Academy.