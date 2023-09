US Open : Daniil Medvedev et Andrey Rublev atteignent les huitièmes de finale

Andrey Rublev, qui a connu moins de succès que Medvedev à l'US Open, avec trois quarts de finale (2017, 2020 et 2022), s'est quand à lui débarrassé du Français Arthur Rinderknech (ATP 73). Le 8e joueur mondial a eu besoin de 2 heures 34 minutes et quatre sets pour accomplir sa besogne, 3-6, 6-3, 6-1, 7-5. Rinderknech est le troisième Français pourfendu par Rublev à l'US Open 2023, après Athur Cazaux (ATP 119) au 1er et Gaël Monfil (ATP 162) au 2e tour.

Le Britannique Jack Draper (ATP 123) sera le prochain obstacle sur la route d'Andrey Rublev. Celui-ci a battu l'Américain Michael Mmoh (ATP 89), le dernier adversaire de la carrière en simple de John Isner, 6-4, 6-2, 3-6, 6-3. C'est le meilleur résultat à l'US Open pour Draper, qui n'avait atteint qu'un 3e tour à Flushing Meadows, sa meilleure performance tous Grands Chelems confondus.

Les vainqueurs des deux confrontations s'affronteront en quarts de finale.

Zverev vient à bout de Dimitrov et jouera les huitièmes, Jabeur aussi qualifiée

Alexander Zverev, 12e mondial et finaliste 2020, a mis deux heures et demie et deux sets pour prendre la mesure de Grigor Dimitrov avant de finalement l'éliminer 6-7 (2/7), 7-6 (10/8), 6-1, 6-1 en 3h42, samedi au troisième tour de l'US Open.

"Les deux premiers sets sont certainement les deux meilleurs que j'ai joués depuis le début de la saison. Le niveau était très élevé et physiquement on s'est tués tous les deux. Après, il (Dimitrov, ndlr) était fatigué, ou peut-être même blessé", a analysé l'Allemand de 26 ans qui affrontera lundi l'Italien Jannik Sinner (6e) pour une place en quarts.

Samedi, après un échange de jeux de service en début de premier set, les deux hommes en sont arrivés au tie-break où Dimitrov a aligné cinq points d'entrée et remporté le set en 70 minutes.

La deuxième manche a duré encore plus longtemps et Zverev a arraché le jeu décisif après 78 minutes de bras de fer et avoir sauvé deux balles de deux sets à zéro en faveur du Bulgare.

Mais à partir de là, le match a complètement basculé en sa faveur.

Après sa finale perdue en 2020 face à Dominic Thiem, Zverev s'était encore hissé en demies en 2021. En 2022, blessé depuis Roland-Garros où il s'était arraché des ligaments de la cheville droite en demie face à Rafael Nadal, il avait manqué le Majeur américain.

"Cette atmosphère (des sessions nocturnes sur le court Arthur-Ashe) m'avait manqué, que les gens soient pour moi ou contre", a-t-il assuré.

De son côté, Ons Jabeur, 5e mondiale et finaliste l'an dernier, a encore bataillé pendant 2h56 samedi pour battre la Tchèque Marie Bouzkova (31e) 5-7, 7-6 (7/5), 6-3 et se qualifier pour les huitièmes de finale de l'US Open.

"Ca a été très dur ! Combien j'ai dû faire d'amorties pour la faire courir...", a commenté la Tunisienne de 29 ans qui affrontera la Chinoise Qinwen Zheng (23e) pour tenter de se hisser en quarts de finale.