Manque de rythme, erreurs, problème d'efficacité au service, Muchova a mis plus de deux sets à retrouver son jeu.

Elle a été bousculée par le tennis à haut risque de Wang (21 ans), qui a, elle aussi, commis beaucoup de fautes directes (42).

Muchova a forcé le destin sur quelques coups importants et une partie de la différence s'est faite au filet (9 points gagnés).

La Tchèque s'y est montrée plus tranchante que son adversaire, notamment sur une volée de revers qui lui a permis de remporter le premier set.

La dixième joueuse mondiale, le meilleur classement de sa carrière, a aussi pris l'ascendant en retour de service (57% de points gagnés sur engagement adverse).

"Au troisième set, j'ai retrouvé mon jeu, avec davantage de slice et des changements de rythme", a déclaré Muchova à l'issue de la rencontre.

En quart de finale, la Tchèque affrontera la Roumaine Sorana Cirstea (N.30), qui s'est assez aisément débarrassée de la Suissesse Belinda Bencic (N.13), 6-3, 6-3.

La tête de série N.30 a ainsi égalé son meilleur résultat en Grand Chelem, qui remonte à 14 ans (Roland-Garros 2009).

Dimanche, Cirstea a brillé sur retour de service (59% de points gagnés sur l'engagement de Bencic), mais aussi proposé un tennis propre, qui a souvent poussé son adversaire à la faute (32 fautes directes).

"J'adore les conditions de jeu ici", à New York, "la surface et les balles. Chaque fois que je viens, je me sens chez moi", a dit la Roumaine, qui revient aux avants-postes, à 33 ans.

Une embellie qu'elle attribue, pour partie au moins, à son nouvel entraîneur, l'ancien joueur Thomas Johansson (N.7 en 2002). "Cette victoire est pour lui", a lancé Cirstea, tout sourire, après son match.