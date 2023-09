Iga Swiatek aura été une grande numéro 1 mondiale : “C’était devenu épuisant”

”C’était super. Mais c’était devenu épuisant, relata la lauréate de l’US Open 2022 après sa défaite. Il faut que je parvienne à faire ce que mon équipe me dit et ce dont les grands joueurs comme Federer, Djokovic et Nadal parlent : me concentrer sur les tournois et pas le classement. Je ne fais pas attention aux stats d’habitude, mais en fait je les adore. J’aurais aimé rester n°1 un peu plus longtemps. Quand j’étais petite, je voulais battre des records. Je l’ai déjà fait puisque je suis devenue la première Polonaise à remporter un Grand Chelem (NdlR : Roland-Garros 2020). Être n°1, c’est super et quand on redescend, on est triste. Les grands joueurs savent que cela peut revenir à condition de travailler dur, de se concentrer sur les bons objectifs et se développer en tant que joueur. Et je sens que je progresse. Je suis capable de faire plus de choses. Cette saison a été vraiment difficile et intense. Je suis contente d’avoir un peu de repos.”

"Peut-être que je ne suis pas encore assez mûre"

Au moment de tirer un bilan sur ce règne, il ne peut être que positif. Sportivement, Iga Swiatek (22 ans) a dominé de la tête et des épaules la saison 2022 avec huit titres dont deux en Grand Chelem (Roland-Garros et US Open). Le tout en réalisant une série de 37 victoires consécutives. Face à une concurrence plus rude avec Aryna Sabalenka mais aussi Elena Rybakina, il était impossible pour la native de Varsovie de conserver la même cadence en 2023. Avec un titre à Roland-Garros et trois sacres, sa saison n’est en rien mauvaise. Sur le plan extrasportif, la future ex-numéro 1 mondiale n’a jamais hésité à se mouiller pour défendre des causes qu’elle trouvait justes. Son discours clair et limpide sur l’utilisation d’une psychologue dans son travail a aussi mis en avant un sujet qui était encore tabou il y a quelques années. Par contre, Iga Swiatek n’a jamais caché que le fait de vivre avec cette étiquette de meilleure joueuse de la planète était parfois difficile à assumer. Elle en a d’ailleurs encore parlé après son revers à New York.

”Il y a beaucoup de choses que j’aurais dû faire différemment. Peut-être que je ne suis pas encore assez mûre. Il est certain que la prochaine fois que je me retrouverai dans la même situation, je ferai les choses différemment parce que, oui, c’était un peu stressant, et cela ne devrait pas l’être. Le tennis est stressant en général, mais je devrais l’accepter un peu plus.”