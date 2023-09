Il y a 20 ans, Henin battait Clijsters à l’US Open : “C’est un grand moment pour moi”

Sans les sœurs Serena et Venus Williams, la route vers la ruée vers l’or américain était il est vrai toute tracée pour nos deux championnes. Kim Clijsters a mangé ses adversaires pendant deux semaines, comme les touristes croquent avidement la Grosse Pomme. La Limbourgeoise n’a ainsi concédé aucun set, dominant Amber Liu au 1er tour (6-2, 6-3), Laura Granville au 2e (6-1, 6-1) et Meghann Shaughnessy au 3e (6-2, 6-4). Même Amélie Mauresmo en quarts de finale (6-1, 6-4) et Lindsay Davenport dans le dernier carré (6-2, 6-3), excusez du peu, ne trouvent pas la parade. Du grand art.

Perfusion de glucose pour Justine

Le parcours est quasiment similaire pour Justine Henin. À une demi-finale historique près, élue plus belle rencontre de 2003. Aniko Kapros (7-5, 6-3), Silvija Talaja (6-1, 6-2), Saori Obata (6-0, 6-3), Dinara Safina (6-0, 6-3) et Anastasia Myskina (6-2, 6-3) servent de mise en bouche avant un plat de résistance qui a bien failli ne pas passer. Évoluant à domicile, Jennifer Capriati ne comptait pas se laisser faire facilement. L’Américaine remporte le premier set, avec l’aide du public et d’une arbitre mise sous pression. Henin commet trop de fautes et Capriati sert à 5-3 dans le 2e. Mais la Rochefortoise revient dans le jeu et dans le match. Elle remporte le 2e set.

Capriati s’offre encore un jeu de service pour le gain du match dans le 3e, à 5-3. Au bout de sa vie, Henin aligne les jeux et s’impose au tie-break, passé minuit : 4-6, 7-5, 7-6 (4). "C'était de la folie, parvint à expliquer Henin. J’ai été très courageuse. Je me suis montrée mentalement très forte lorsque je fus menée 5-3 dans le deuxième set et 5-2 dans le troisième, alors que je ressentais des crampes en servant. Je suis revenue de très loin, beaucoup de gens ont pensé à plusieurs reprises que c’était fini. C’est incroyable !”

C’est le soulagement pour Justine Henin, qui disputera donc sa première finale à Flushing Meadows. Mais elle aura d’abord besoin d’une perfusion de glucose afin de retrouver des forces. “J’ai vraiment dû puiser très loin dans mes ressources et je ne sais pas si j’aurai récupéré. La situation n’a pas été évidente à gérer avec cette ambiance très forte dans le stade, mais sur la fin, le public s’est montré très correct, admirant deux joueuses qui se battaient. C’est une grande victoire. C’est le genre de match dont je me souviendrai toute ma vie…”

Clijsters craque dans le 2e set

Trois mois après leur affrontement à la Porte d’Auteuil, Justine Henin et Kim Clijsters se retrouvaient donc en finale d’un Grand Chelem, le 6 septembre 2003, sur le court Arthur-Ashe. “Cela reste spécial d’avoir une finale 100 % belge mais je pense que beaucoup de monde ici ne sait pas où se trouve la Belgique”, rigole alors Clijsters.

Favorite en raison de la surface et des circonstances ayant poussé son adversaire à jouer jusqu’au bout de la nuit, Kim Clijsters entame toutefois très mal le match. Henin mène 3-0 avant que la Limbourgeoise revienne à 5-4, à deux balles du set. Mais Juju empochera finalement la première manche 7-5. "Après mon long match contre Jennifer, je ne savais pas comment mon corps allait réagir, mais cela s’est très bien déroulé, déclarait Juju à l’époque. C’est un grand moment pour moi. J’ai livré un formidable combat et je suis heureuse de m’en être sortie.”

guillement J'étais un peu plus nerveuse que les autres jours, c'était un match spécial.

Le coup est dur à encaisser pour Kim Clijsters, qui est marquée psychologiquement et enfile les fautes directes (40). Justine Henin déroule ainsi dans la deuxième manche qu’elle remporte facilement 6-1. "J'étais un peu plus nerveuse que les autres jours, expliqua la Limbourgeoise, qui était certes première mondiale mais n’avait pas encore remporté de tournoi du Grand Chelem. Pas que j’affrontais Justine mais parce que c’était un match spécial. Ceci explique mon début timide. J’ai bien mieux joué lors de mes six premiers matchs. En face, j’avais une adversaire qui était la meilleure du tournoi. Contre elle, on a l’impression qu’il faut viser les lignes pour gagner un point.”

Les première et deuxième du classement WTA auront une nouvelle fois l’occasion d’en découdre à l’Open d’Australie, quelques mois plus tard. Une époque bénie pour le tennis belge…