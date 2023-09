Challenger de Rennes: Zizou Bergs est remis de sa blessure au poignet et jouera à Rennes la semaine prochaine

Zizou Bergs ne restera toutefois pas inactif pour autant. Le natif de Lommel, N.3 belge, envisage ainsi de rejouer dès la semaine prochaine en compétition, au tournoi ATP Challenger de Rennes, avec un objectif bien précis, comme l'explique Ruben Bemelmans.

"La bonne nouvelle, c'est que cela concerne son poignet gauche", a poursuivi le coach. "Zizou peut donc continuer à jouer quasiment normalement. Simplement, en revers, il doit se limiter à slicer. La revalidation se passe d'ailleurs très bien, au point qu'il pourra recommencer à frapper des revers à deux mains à partir de la semaine prochaine. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de rejouer en tournoi. Nous ferons trois semaines d'affilée, à Rennes d'abord, puis en Chine (à Chengdu, ndlr) et à Astana. Il faudra bien sûr se montrer prudent, mais le but est qu'il améliore son slice et trouve d'autres moyens de rivaliser. Cela ne peut que le faire progresser."