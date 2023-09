Gauff-Muchova et Keys-Sabalenka en demi-finales de l’US Open : six ans plus tard, New York peut-elle revivre une finale 100 % américaine ?

Si Coco Gauff (WTA 6) est la favorite de la demi-finale qui l’opposera à la Tchèque Karolina Muchova (WTA 10), ce sera beaucoup plus compliqué pour Madison Keys (WTA 17).

La native de Rock Island, dans l’Illinois, devra se farcir Aryna Sabalenka (WTA 2). La Bélarusse, depuis l’élimination de la Polonaise Iga Swiatek en huitièmes de finale du tournoi, est assurée de devenir la nouvelle numéro un mondiale dès lundi. C’est dire si l’envie d’accompagner les lauriers d’une finale à l’US Open (et plus si affinités) doit être importante…

Coco Gauff – Karolina Muchova (1h du matin, stade Arthur Ashe)

Du haut de ses dix-neuf ans, Coco Gauff a déjà une certaine expérience des grands rendez-vous. Elle a d’ailleurs prouvé qu’elle pouvait résister à la pression en enlevant, à domicile, le WTA 500 de Washington et le Masters 1000 de Cincinnati. Tiens, tiens… Qui était l’autre finaliste dans l’Ohio ? Une certaine Karolina Muchova. L’Américaine, en plus d’un public acquis à sa cause et d’une excellente dynamique, aura donc un avantage psychologique. Gauff ne s’emballe pas pour autant. “Je reste dans le même état d’esprit que depuis le début du tournoi”, souligne la native de Delray Beach.

Après sa finale perdue face à Iga Swiatek l’an dernier à Paris, la sixième mondiale va vivre sa deuxième demi-finale en Grand Chelem. La première à la maison. “Je me sens très fraîche mentalement. Ce qui, je pense, était mon problème dans les tournois du Grand Chelem où je ressentais une fatigue émotionnelle. En ce moment, je me sens bien très bien sur les plans physique et émotionnel. Je pense que c’est le fruit de l’expérience. […] Je ne sais pas si c’est parce que je me fais des illusions ou si je vais me prendre un mur à la fin de la compétition, mais je suis fière de la gestion de mes matchs jusqu’ici.”

Maîtriser sa rencontre, c’est ce qu’elle devra faire face à Karolina Muchova. La Tchèque, encore classée 149e mondiale fin 2022, ne cesse d’épater ces derniers mois. Finaliste surprise lors du dernier Roland-Garros, où elle fut battue en trois manches par Iga Swiatek, celle qui pointe désormais à la dixième place mondiale a clairement franchi un palier. “Elle est très athlétique, a estimé Muchova en conférence de presse au sujet de son adversaire. Elle n’abandonne jamais, court sur chaque balle et ne commet pas beaucoup d’erreurs.”

Devant 24 000 spectateurs, la tâche s’annonce ardue. Bien que pas impossible… “Ce sera une dure bataille, c’est évident. Mais je serai prête”, a martelé la joueuse de 27 ans.

À lire aussi

Madison Keys – Aryna Sabalenka (en deuxième rencontre, stade Arthur Ashe)

Là aussi, à l’instar de Coco Gauff, Madison Keys pourra compter sur la quasi-totalité du public pour la soutenir. “Quand on joue devant son public, on n’a peur de rien !”, avait d’ailleurs lancé la finaliste de l’édition 2017 après sa victoire en quarts de finale.

L’Américaine aura bien besoin des encouragements provenant des gradins pour faire vaciller la puissante Aryna Sabalenka. La Bélarusse, régulièrement chahutée, ne semble d’ailleurs pas perturbée outre mesure. “Bien sûr que le public la soutiendra plus que moi. J’ai déjà joué dans ces conditions, donc ça ne me dérangera absolument pas. Je sais que j’ai mon équipe dans le box, mes amis et ma famille dans le stade, c’est tout ce dont j’ai besoin.”

Première joueuse à atteindre les demi-finales des levées du Grand Chelem d’une même saison depuis Serena Williams en 2016, Sabalenka semble extrêmement sereine. Et pour cause, sur dix sets joués depuis le début de la compétition, elle en a remporté… dix. “Aryna est une joueuse de tennis phénoménale. Il y a une raison pour laquelle elle sera n°1 lundi. Elle a une tonne de puissance. Elle sert très bien. C’est une compétitrice et une combattante incroyable”, a déclaré Keys au sujet de la lauréate de l'Australian Open 2023.