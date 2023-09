US Open – “Un jour, un joueur va mourir et ils verront” : Daniil Medvedev furieux contre les conditions de jeu

”À cause de la transpiration et de l’utilisation de nos serviettes, je pèle tellement du nez que je n’ai plus de peau. Et ça n’a rien à voir avec le soleil !”, a déclaré Medvedev en conférence de presse, deux heures après sa victoire. Il faut dire que le vainqueur de l’édition 2021 a souffert sous les 38° ressentis de New-York et son humidité monstrueuse. Durant la rencontre, il avait d’ailleurs déjà fait passer son message en déclarant “Un jour, un joueur va mourir et ils verront”.