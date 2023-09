Carlos Alcaraz face à Daniil Medvedev : les ogres de la saison 2023 vont se disputer l’un des deux tickets d’entrée pour la finale de l’US Open

Deux ogres, un Espagnol et un Russe, qui culminent respectivement à 58 et 54 victoires en 2023. Derrière ces statistiques folles se cache un joli butin, acquis tout au long de la saison : six titres (dont deux Masters 1000 et Wimbledon) pour Alcaraz, cinq titres (dont deux Masters 1000) pour Medvedev. En nombre de succès et de trophées, personne n’est parvenu à faire mieux cette année sur le circuit. Y compris Novak Djokovic (43 victoires, 4 titres) dont le planning a été allégé, parfois par choix ou par obligation comme lorsqu’il fut interdit de territoire aux États-Unis pour non-vaccination contre le Covid 19.

Assoiffés par la réussite, Alcaraz et Medvedev sont bien déterminés à s’offrir un ticket pour la finale.

“Je me sens très bien sur ce court, ici à New York. Je suis en train de montrer mon meilleur niveau et je suis prêt physiquement à affronter Daniil en demi-finale”, expliquait Carlos Alcaraz dans la foulée de sa victoire expéditive en quarts de finale face à l’Allemand Alexander Zverev.

Le natif de Murcie estime qu’il a mûri depuis la saison dernière, et sa victoire à Flushing Meadows. “J’ai grandi, affirme-t-il. La saison passée, je disputais ma première demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem. Cette fois, ce sera ma quatrième. J’ai l’impression d’être un joueur totalement différent. Je gère mieux la pression.”

guillement Vous pouvez battre n'importe quel joueur

Vainqueur en 2021, Daniil Medvedev propose, lui aussi, un excellent tennis depuis le début de la quinzaine new-yorkaise. Il a d’ailleurs profité de cet US Open pour valider sa participation au Masters de fin de saison. L’événement, pour lequel Carlos Alcaraz et Novak Djokovic sont les deux seuls autres qualifiés jusqu’à présent, aura lieu à Turin du 13 au 20 novembre. Les huit meilleurs joueurs à la Race (la saison régulière) y prendront part.

“Il possède tous les coups, il a un pouvoir supplémentaire par rapport aux autres joueurs, analyse le joueur de 27 ans au sujet de Carlito. […] Nous le voyons. Il peut vous sortir un coup droit gagnant à 160 km/h et d’autres trucs du genre. Pour certains joueurs, même si on essaie, on n’y arrive pas. Mais vous pouvez battre n’importe qui. Certains ont battu Novak. Certains ont même battu Rafa sur terre battue, ce qui est presque impossible. C’est la même chose pour Carlos. Chaque fois que je jouerai contre lui, j’essaierai de gagner.”

Vers une finale Alcaraz – Djokovic ?

Du côté des observateurs, en ce compris la majorité des fans de tennis qui en rêvent sûrement, on s’attend à une finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Histoire de vivre un remake du dernier Wimbledon.

En conférence de presse d’après-match jeudi, Carlos Alcaraz a été interrogé sur ce possible duel : “Nous ne sommes qu’à une rencontre de cette potentielle finale. Cela pourrait être génial… mais nous avons tous les deux des demi-finales vraiment difficiles. Donc nous verrons.”

De fait, Novak Djokovic devra lui aussi s’imposer. Sa mission ? Écarter la surprise de ce dernier carré : l’Américain Ben Shelton qui intégrera le top 20 mondial pour la toute première fois lundi. Ce dernier a été vu se tenant la cuisse droite lors de sa demi-finale du double mixte disputée dans la nuit de mercredi à jeudi. Aucune information n’a filtré, mais cela ressemblait plus à une gêne qu’à une véritable blessure.

Éliminé jeudi par Carlos Alcaraz en quarts de finale, Alexander Zverev s’est montré élogieux envers l’Espagnol et le Serbe : “J’ai joué contre Novak à Cincinnati, et j’ai joué Carlos ici. Je pense qu’ils sont très similaires au niveau du jeu. Il y a certaines choses que Novak fait mieux et inversement. Ils sont actuellement à leur niveau. C’est aux autres gars de rattraper leur retard. C’est aussi simple que ça.”

Ben Shelton et Daniil Medvedev sont prévenus…