Carlos Alcaraz renonce à la Coupe Davis avec l'Espagne après sa défaite à l'US Open

"J'avais vraiment hâte de jouer pour l'Espagne en Coupe Davis à Valence, mais je dois écouter mon corps après une très longue tournée. J'ai besoin de m'arrêter et de me reposer, physiquement et mentalement", a écrit le jeune joueur espagnol dans un post sur les réseaux sociaux.

"Le programme est très exigeant, la saison est encore longue et il est temps de recharger mes batteries", a-t-il ajouté, tout en apportant son soutien à la sélection espagnole.

En l'absence de Rafael Nadal, Alcaraz devait être le leader de l'équipe espagnole et retrouver notamment son rival serbe Novak Djokovic, qu'il a battu lors d'une finale palpitante à Wimbledon en juillet.

L'Espagne affrontera également la République tchèque et la Corée du Sud en phase de groupe, dans l'objectif de se qualifier pour les huitièmes de finale, qui se dérouleront du 21 au 26 novembre à Malaga.

Les deux premiers de la poule seront qualifiés.