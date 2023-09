Duel au sommet entre Coco Gauff et Aryna Sabalenka pour la finale dames de l’US Open : “Il faudra bien gérer ses émotions”

guillement Je possède la maturité pour décrocher un grand titre.

”Coco Gauff a connu une belle évolution ces dernières semaines et elle s’est bien améliorée", expliquait la Biélorusse qui est la troisième femme de l’ère Open à remporter une demi-finale du Grand Chelem après avoir perdu le premier set 6-0. Les deux autres étaient Steffi Graf, contre Arantxa Sanchez-Vicario à Roland-Garros en 1992, et Ana Ivanovic, contre Daniela Hantuchova à l’Australian Open 2008. Graf et Ivanovic ont ensuite été battues lors des finales : Graf par Monica Seles et Ivanovic par Maria Sharapova. Mais cela, Sabalenka n’y pense pas et se concentre sur Coco Gauff : “Elle bouge vraiment bien, elle a faim et elle n’aura rien à perdre dans cette finale. Elle sait que le public va la soutenir. Mais pour cette finale, je pense que je dois me concentrer sur moi-même et me préparer à un nouveau combat. Quoi qu’il arrive, il faudra se battre et faire de son mieux. La finale de l’Australian Open va certainement m’aider parce que je sais quel type d’émotions je vais traverser et comment les gérer.”

La gestion des émotions. C’est dans ce domaine que l’Américaine s’était perdue lors de sa finale à Roland-Garros contre l’ouragan Swiatek. Mise sous pression et encore très jeune lors de cette première expérience, la native d’Atlanta avait vu son bras trembler, ne parvenant à prendre que quatre petits jeux (6-1, 6-3) lors de l’apothéose parisienne. Mais si on en croit Coco, elle ne tombera plus dans le même piège : “Sur ce tournoi, je me suis davantage concentrée sur moi-même et sur ce que j’attendais de moi. Je ne vais pas sur les médias sociaux et je n’écoute pas les gens qui croient que je peux ou que je ne peux pas réaliser quelque chose de grand. Je crois vraiment que j’ai maintenant la maturité et la capacité pour décrocher un grand titre. Vous savez, indépendamment de ce qui se passera samedi, je suis très fière de la manière dont j’ai géré ces dernières semaines.”

D’ailleurs, après son succès contre Karolina Muchova en demi-finale (6-4, 7-5), l’Américaine lâcha : “Le travail n’est pas encore terminé.”

Une phrase souvent répétée par la star mondiale du basket, le regretté Kobe Bryant. “Il possédait une mentalité incroyable. Quelle que soit l’avance qu’il avait, il ne célébrait pas trop ses succès. Il se félicitait, mais dans son esprit il était rapidement temps de passer à autre chose. C’est la mentalité que je possède. J’essaie de profiter de l’instant présent tout en sachant que j’ai encore du travail à faire. La finale représente une étape incroyable, mais je ne suis pas encore satisfaite.”

Seul un premier titre en Grand Chelem comblera Coco…