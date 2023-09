Novak Djokovic se qualifie pour sa 10e finale de l'US Open

Le Serbe n'a eu qu'à écarter une balle de break sur les deux premiers sets, qu'il a remportés en prenant le service de Shelton une fois dans le premier, et deux fois dans le deuxième. La troisième reprise a été plus disputée, bien que Djokovic ait directement fait le break, mettant la pression sur l'Américain de 20 ans. Shelton a contre-breaké, s'offrant même une balle de set sur le service de son adversaire à 5-4. Celle-ci sauvée, les deux adversaires ont à nouveau échangé leur service avant que le N.2 mondial ne conclue au tie-break.

En finale, 'Nole' attend le vainqueur de l'autre demi-finale qui opposera plus l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 1) et le Russe Daniil Medvedev (ATP 3). Un nouveau sacre (après 2011, 2015 et 2018) à Flushing Meadows permettrait au Serbe d'égaler le record absolu de victoire en Grand Chelem, 24, détenu par Margaret Court. Lors de sa dernière participation en 2021, Djokovic s'était incliné en finale face à Medvedev.