L’US Open a couronné une nouvelle reine avec le succès de Coco Gauff sur Aryna Sabalenka: “C’est fou tout ce que j’ai pu entendre ou lire sur moi”

"Je suis allée aux toilettes car j'étais nerveuse."

”Cela ne pouvait pas être plus dramatique comme entame de match, expliquait Coco Gauff après son sacre. Après le premier set, je suis allée aux toilettes et j’y suis allée parce que j’étais nerveuse. En me lavant les mains, je me suis aspergé le visage et je me suis dit : 'Allez, il faut repartir de zéro'. Je suis arrivée pour jouer ce match comme n’importe quel autre match. Je n’étais pas plus nerveuse que cela. Elle, elle jouait un très bon tennis et je savais que ce match serait un casse-tête. Alors je suis vraiment ravie de ce résultat. J’ai joué aussi bien que j’ai pu. Sabalenka est très difficile à jouer à cause de sa puissance, elle vous oblige à tout le temps être sur les talons. Et puis à un moment, le public est entré en jeu et à partir de là, je savais que j’allais ramener le trophée.”

Ce succès met un terme à un été merveilleux pour l’Américaine qui a remporté 18 de ses 19 dernières rencontres et sera troisième mondiale ce lundi. Ce titre à New York permet aussi à la native de Delray Beach de rejoindre au palmarès de Flushing Meadows ses deux idoles : Venus et Serena Williams.

”C’est fou. Elles sont la raison pour laquelle j’ai ce trophée aujourd’hui. Elles m’ont permis de croire en ce rêve en grandissant. Il n’y avait pas beaucoup de joueurs noirs dans le tennis de haut niveau. Grâce à leur héritage, il y en a plus maintenant. Donc c’est fou et en même temps c’est un honneur d’avoir mon nom à côté du leur. Et en regardant la coupe, je me rends compte qu’elles l’ont beaucoup gagnée !”

Annoncée depuis trois ans comme étant la future reine du tennis féminin, Coco Gauff est, enfin diront certains, parvenue lors de cette quinzaine à trouver la régularité nécessaire pour décrocher un premier Majeur.

”La route a été longue pour en arriver là. Je n’étais pas une joueuse complète et je ne pense pas l’être tout à fait encore. À 15 ans, on voulait que je gagne un tournoi du Grand Chelem. J’avais l’impression d’avoir une limite d’âge à ne pas dépasser pour remporter mon premier tournoi du Grand Chelem et que si je gagnais après, ce ne serait pas un accomplissement. C’est fou tout ce que j’ai pu entendre ou lire sur moi, alors je suis très contente d’avoir réussi à tout gérer.”