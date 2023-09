Aryna Sabalenka explique pourquoi elle s’est inclinée contre Coco Gauff en finale de l’US Open : “C’était moi contre moi”

”Dans le premier set, j’ai bien géré mes émotions. Je me suis concentrée sur moi, pas sur la foule ou mon adversaire. Mais au deuxième set, j’ai commencé à trop réfléchir, et j’ai perdu peu à peu ma puissance. Ensuite, elle a commencé à mieux se déplacer, c’est une de ses forces. Et j’ai raté beaucoup de coups faciles. Je devais toujours jouer une balle supplémentaire et souvent je me perdais dans mes frappes. Avec mes erreurs et les points pris par Coco, j’ai donné de l’énergie aux spectateurs. Ils ont commencé à être plus bruyants. Et elle a fini par se sentir un peu mieux. La bonne nouvelle, c’est que c’était moi contre moi. La mauvaise, c’est que j’ai encore du mal à jouer contre moi-même.”

Frustrée par cette défaite, Aryna Sabalenka fracassa une de ses raquettes en rentrant au vestiaire. Avant de se présenter plus sereine en salle de presse car elle sera la nouvelle numéro un mondiale ce lundi: “C’est probablement pour cela que je ne suis pas trop déprimée. Je suis vraiment fière de moi, car toutes ces années de travail acharné m’ont permis de devenir numéro 1 mondiale. Mais pour moi, il s’agit surtout de terminer l’année en tant que numéro 1 mondiale, et non pas de devenir numéro 1 mondiale et d’être deuxième la semaine suivante. C’est pourquoi je reste positive et motivée.”