Le débat est clos, Novak Djokovic est bien le plus grand

La discussion concernant qui est le plus grand joueur de tennis de tous les temps reviendra encore régulièrement dans les buvettes, cafétérias ou club-houses. Mais depuis ce dimanche, il n’est plus possible d’ergoter concernant ce sujet. Novak Djokovic est bien au niveau des chiffres le plus grand, en déplaise aux aficionados de Rafael Nadal et aux puristes qui soutiennent contre vents et marées Roger Federer.