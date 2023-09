L’or olympique, le Grand Chelem calendaire et le record de titres: les travaux inachevés de Novak Djokovic

24 titres de Grand Chelem ©AFP

Grand Chelem calendaire

Remporter la même année les quatre titres du Grand Chelem, voilà une performance qui échappe au numéro un mondial depuis le début de sa carrière. C’est en 2021 que Novak Djokovic est passé le plus près de cet exploit. Après ses sacres à l’Australian Open face à Daniil Medvedev, à Roland-Garros contre Stéfanos Tsitsipas et à Wimbledon où il écarta Matteo Berrettini, Nole craqua en finale de l’US Open contre… Daniil Medvedev. En 2015, comme cette année et en 2021, le numéro un mondial décrocha trois Majeurs.

Un septième Masters pour dépasser Roger Federer

Ce sera certainement son objectif de fin de saison. Lauréat de six Masters, Novak Djokovic tentera, en novembre à Turin, d’en remporter un septième pour détenir seul, et non plus avec Roger Federer, le record de titres dans cette compétition qui accueille les meilleurs joueurs de l’année. Le Serbe, Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev sont déjà qualifiés pour l’édition 2023.

Quatorze titres pour doubler Jimmy Connors

Avec ce quatrième sacre à Flushing Meadows, Novak Djokovic totalise 96 titres recensés par l’ATP. Ce qui le place à la troisième place dans ce classement particulier derrière Jimmy Connors (109) et Roger Federer (103). Le Serbe devra encore soulever huit trophées pour dépasser le Suisse et quatorze pour reléguer l’Américain à la deuxième place.

L’or olympique pour faire aussi bien que Nadal et Agassi

La plus grande case blanche dans le palmarès de l’actuel numéro un mondial, c’est l’or olympique. Vu son âge (36 ans), le Serbe n’aura plus qu’une seule opportunité pour décrocher ce Saint-Graal et elle se présentera l’été prochain lors des Jeux de Paris. S’il repart de la capitale française avec le plus précieux des métaux, Novak Djokovic fera aussi bien que Rafael Nadal. Mais surtout il deviendra comme Andre Agassi le seul joueur à avoir remporté les quatre tournois du Grand Chelem, le Masters et l’or olympique.

Deux Wimbledon pour effacer Roger Federer

Battu par Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon il y a quelques semaines, Novak Djokovic devra s’imposer dans le futur à deux reprises sur l’herbe londonienne pour dépasser Roger Federer dans le nombre de titres au All England. Le Suisse compte huit sacres et le Serbe sept.