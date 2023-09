Shelton, Gauff ou Swiatek : les surprises de l’US Open

Ben Shelton, un carton à domicile

Une demi-finale et un bon de 28 places au classement ATP pour Ben Shelton (ATP 19). C’est ce qu’on retient de son Grand Chelem. Il a déjà prouvé qu’il était capable de prouesses. Ce n’est pas son quart de finale à l’Australian Open qui dira le contraire. Pourtant, personne ne s’attendait à un tel parcours de sa part aux Etats-Unis. Avec 9 victoires sur 28 rencontres disputées après son Grand Chelem australien, Ben Shelton n’a pas rassuré. Loin d’être le candidat américain le plus sérieux à la victoire finale à côté des Tiafoe (ATP 11), Fritz (ATP 8) ou encore Paul (ATP 13), c’est lui qui va en demi-finale. Il bat Cachin (ATP 79), Thiem (ATP 73), Karatsev (ATP 63), Paul et Tiafoe. Mais face à Djokovic (ATP 1), rien à faire. La marche est trop haute. La pépite américaine est obligée de s’incliner. Un tournoi qui laisse présager de grandes choses pour le désormais ancien numéro 47 mondial.

Ben Shelton face à Novak Djokovic. ©AFP or licensors

Swiatek, une autre désillusion

Ça cale encore pour Iga Swiatek (WTA 2). Après une élimination en quart de finale de Wimbledon, Swiatek, tenante du titre, se devait de réagir. C’est raté. Elle fait tomber successivement Peterson (WTA 89), Saville (WTA 266) et Juvan (WTA 106) sans lâcher un seul set. C’est sans compter sur Jelena Ostapenko (WTA 16). La Polonaise, encore numéro 1 mondiale au début de l’US Open, s’incline face à la Lettonne, sa bête noire. En quatre confrontations, la triple gagnante de Roland-Garros a toujours perdu contre elle. Swiatek quitte donc Flushing Meadows, sa surface préférée avec la terre battue, en huitième de finale. Ce qui prouve une fois de plus la fébrilité de Swiatek hors Roland-Garros.

Swiatek désemparée face à Ostapenko. ©AFP or licensors

Coco Gauff, le premier Grand Chelem

Le premier d’une longue série ? Après la désillusion en finale de Roland-Garros face à Swiatek il y a plus d’un an, Gauff l’a fait. L’Américaine (WTA 3) remporte son premier Grand Chelem et en plus à domicile. La tombeuse de Siegemund (WTA 14), Andreeva (WTA 57), notre compatriote Elise Mertens (WTA 29), Wozniacki (WTA 243), Ostapenko (WTA 16), Muchova (WTA 8) et Sabalenka (WTA 1) était déjà sur une bonne lancée avant l’US Open. Elle a remporté le tournoi de Washington et de Cincinnati avant de clôturer sa tournée au pays en beauté avec sa victoire à l’US Open. Maintenant reste à voir la suite pour Coco Gauff : plutôt une carrière remplie de succès à la Williams ou à la Raducanu (WTA 194), gagnante de l’US Open 2021 et disparue des radars.

Coco Gauff avec son trophée de l'US Open.

Arnaldi, le déclic ?

Arnaldi (ATP 47) gravit petit à petit les échelons. Le joueur italien de 22 ans fait ses débuts sur le circuit principal de l’ATP en mai 2022 lors des Masters de Rome. Sans aucune référence mis à part trois Challengers remportés, il est ensuite invité à disputer des tournois ATP. Ses participations lui font gagner des places au classement. Ce qui lui ouvre la porte des Grands Chelems. Avant l’US Open, Arnaldi dispute Roland-Garros où il s’incline au 2ème tour face à Shapovalov (ATP 31). À Wimbledon, sa route s’arrête dès le premier tour face à Carballes Baena (ATP 60). C’est donc sans pression que l’Italien s’apprête à jouer l’US Open. Ce qui porte ses fruits car il ira jusqu’en huitième de finale après avoir battu Jason Kubler (ATP 94), Arthur Fils (ATP 44) et Cameron Norrie (ATP 17). Il sera défait par Carlos Alcaraz (ATP 2), le prodige espagnol. Une performance qui lui permet de gagner 14 places au classement ATP.