La chronique de Dominique Monami : “Djokovic est arrivé avec le couteau entre les dents”

Je pense que l’un des clés de sa réussite à New York, c’est sa collaboration assez récente avec Brad Gilbert, un coach qui dans le passé a travaillé avec André Agassi, Andy Roddick, Mary Pierce ou Andy Murray. L’ancien joueur, avec sa grande expérience, est parvenu à dédramatiser certaines situations chez une fille qui subissait une grande pression depuis le début de sa carrière. Coco Gauff a 19 ans mais elle est déjà bien mature et le discours de Brad Gilbert est parfaitement passé. Ce que j’ai aimé dans la préparation de sa finale, c’est son choix de s’entraîner avec Christopher Eubanks pour s’acclimater à contrer des frappes très lourdes. Ce qui l’attendait en finale contre Aryna Sabalenka. Ce qu’il faut souligner aussi, c’est que Coco Gauff est encore une fille en construction. Le potentiel d’évolution est encore très grand. Si elle garde la tête sur les épaules et écoute bien son entourage, elle brillera encore souvent sur le circuit. Son succès ne ressemble en rien à celui d’Emma Raducanu en 2021. La Britannique s’est imposée à l’US Open un peu par hasard. Pour Coco Gauff, ce n’est pas le cas. Ce sacre était attendu à un moment ou un autre. D’ailleurs elle comptait déjà une finale en Grand Chelem, à Roland-Garros.

Du côté des hommes, Novak Djokovic s’est présenté avec le couteau entre les dents suite à son absence de l’an dernier à cause de sa non-vaccination, sa finale perdue en 2021 et sa disqualification en 2020. Le Serbe est arrivé avec de la hargne et un sentiment de revanche. Et dans une situation comme celle-là, il trouve une énergie folle. Son succès n’a rien d’étonnant et on peut même dire qu’il s’est baladé. Comme Rafael Nadal ou Roger Federer, c’est un joueur d’exception qui, en plus, est encore en pleine forme pour ses 36 ans. Ce qui veut dire que ses adversaires doivent quasiment réaliser le match parfait pour le sortir. Ce qui rend la performance de Carlos Alcaraz à Wimbledon exceptionnelle.