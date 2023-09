"On va prendre nos renseignements" : des Ouzbeks méconnus face aux Belges en Coupe Davis

L’Ouzbékistan, modeste nation tennistiquement parlant, se hissera sur la route de la Belgique en Coupe Davis ce week-end. Une rencontre où les Belges sont considérés comme les grands favoris. Sur papier, la Belgique ne devrait pas trop rencontrer de problèmes pour s’imposer face à Khumoyun Sultanov (ATP 421), Sergey Fomin (ATP 347 en double), Maxim Shin (ATP 778 en double), Amir Milushev (82ème chez les juniors) et Denis Istomin (ATP 1181). Des joueurs que les Belges ne connaissent pas réellement comme le confirme Steve Darcis, capitaine des Belges : "Je n’ai pas encore cherché de vidéos sur eux. On va prendre nos renseignements. L’important est de se concentrer sur nos forces à nous".

Istomin, ancien numéro 33 mondial et sorteur de Djoko à l’Australian Open

Maintenant capitaine de l’équipe ouzbek de Coupe Davis, Denis Istomin (ATP 1181) est encore joueur professionnel. En plus de sélectionner ses joueurs pour la compétition internationale, Istomin a aussi le privilège d’encore jouer pour son pays. Mais peu de chance de le voir sur le court samedi ou dimanche. Et pour cause, il n’a joué que 3 matchs cette année. Durant sa carrière, il a atteint son meilleur classement (ATP 33) en 2012. En plus de cela, il a réalisé un exploit en sortant Djokovic, vainqueur 10 fois de l’Australian Open, au deuxième tour du Grand Chelem australien en 2017.

Denis Istomin célébrant sa victoire face à Novak Djokovic au deuxième tour de l'Australian Open 2017. ©AP

Khumoyun Sultanov, le mieux classé

Actuellement 421ème mondial, Khumoyun Sultanov dispute habituellement des tournois du circuit ATP Challenger. Le joueur de 24 ans a atteint son meilleur classement (ATP 299) en 2020. 33 victoires pour 18 défaites (matchs ITF, ATP et Coupe Davis inclus), c’est son bilan actuel en 2023.

Amir Milushev, encore junior

83ème chez les juniors, Amir Milushev a déjà joué avec l’Ouzbékistan en Coupe Davis. Une rencontre où il sera défait par l’Américain Denis Kudla (ATP 181). Le jeune Ouzbek compte 22 victoires et 11 défaites depuis janvier en rencontres juniors.

Sergey Fomin et Maxim Shin en double ?

Sergey Fomin (ATP 700), 22 ans, est le second meilleur joueur de la sélection. Déjà classé à la 348ème place du classement ATP en 2022, il est également capable de jouer en double. En témoigne son classement dans cette catégorie : ATP 347. Cette année, Fomin a plus de défaites (21) que de victoires (19) en rencontres ITF, ATP et en Coupe Davis. Son compère, Maxim Shin (ATP 1482 et ATP 778 en doubles), 20 ans, n’a pas non plus un bilan des plus glorieux : 45 % de victoires (9 victoires sur 20 rencontres pour les matchs ITF, ATP et de Coupe Davis).