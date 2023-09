Steve Darcis se montre serein pour sa première comme capitaine en Coupe Davis : “Nous sommes forts en simple et en double”

Et la pression n’est pas encore présente pour cette première : “Pour l’instant, il n’y a pas vraiment de raison de stresser. On verra au fur et à mesure de la semaine. On sait qu’il y a de l’enjeu et qu’on n’a pas droit à l’erreur. Nous sommes les favoris et on ne va pas se cacher. Nos adversaires savent jouer au tennis mais nous sommes forts en simple et en double.”

Comme joueur, Darcis a connu quatre capitaines et tentera de prendre chez chacun le meilleur pour réaliser son nouveau boulot le mieux possible : “De Johan Van Herck, je retiendrais son sérieux et sa manière d’aborder les rencontres. Tout était très préparé, on peut vraiment mettre en avant son professionnalisme. Pour Julien Hoferlin, sa manière d’être sur le banc, la communication avec les joueurs, le fait qu’avec un regard ou un geste il savait faire passer beaucoup d’émotions. En ce qui concerne Réginald Willems, je dirais sa connaissance du tennis et son sens tactique. Pour Steven Martens, comme Johan, son côté très carré sur les planifications, les entraînements, les matchs et les tactiques.”