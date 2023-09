Où se joueront les matchs ?

C’est la ville d’Hasselt qui accueillera les rencontres entre la Belgique et l’Ouzbékistan. Plus précisément au Hall du Alvenberg, un endroit bien connu des amateurs de basket puisqu’il s’agit du terrain de l’équipe du Limburg United. Cela faisait 5 ans que la Belgique n’avait plus joué sur ses terres en Coupe Davis. La dernière fois, c’était lors de Belgique-Hongrie (3-2).

Quand voir les matchs ?

Belgique-Ouzbékistan, c’est ce week-end. Les deux nations s’affronteront ces 16 et 17 septembre, soit samedi et dimanche prochains. Le samedi (début à 14h), place aux deux premiers simples. Dimanche (début à 13h), trois rencontres au programme : le double et deux autres simples (si aucune équipe n’a su s’imposer avant).

Quelle sélection pour la première de Darcis ?

5 joueurs composent la sélection de Steve Darcis, nouveau capitaine de l’équipe nationale de Coupe Davis. Parmi eux, David Goffin (ATP 100), Kimmer Coppejans (ATP 184), Joris De Loore (ATP 166) ainsi que la paire Gillé/Vliegen (ATP 20/ATP 21 en double). Un seul changement comparé à la sélection de février passé pour Belgique-Corée du Sud : l’arrivée de Kimmer Coppejans pour remplacer Zizou Bergs (ATP 176), laissé au repos des suites d’une blessure.

Qui chez les Ouzbeks ?

Côté ouzbek, Denis Istomin (capitaine et joueur) a repris 5 joueurs plus modestes que ceux de notre sélection nationale : Khumoyun Sultanov (ATP 421), Sergey Fomin (ATP 347 en double), Maxim Shin (ATP 778 en double), Amir Milushev (82ème chez les juniors) et donc Denis Istomin (ATP 1181), lui-même.

Où seront diffusés les matchs ?

Pour ceux qui ne savent pas se rendre sur place à Hasselt, pas de panique. Les matchs seront disponibles sur kbtb.be, tennisvlanderen.be et AFTnet.

Où trouver des places ?

Pour assister à la rencontre depuis Hasselt, il reste encore des places : 300 pour samedi et 50 pour la journée de dimanche. Rendez-vous sur https://kbtb.be/fr/davis-cup/tickets/ pour en acheter.

Qu’y-a-t ’il à gagner ?

Après sa défaite face à la Corée du Sud (3-2) en février dernier, la Belgique affronte l’Ouzbékistan dans le Groupe mondial I. L’enjeu ? Décrocher son ticket pour les qualifications pour la Coupe Davis 2024. Si les Belges s’inclinent, direction les barrages du Groupe mondial I.