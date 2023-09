Steve Darcis à la tête de l’équipe belge de Coupe Davis : “Une main de fer dans un gant de velours”

“L’arrivée de Steve au centre (NdlR : à Mons) a été une énorme plus-value. C’était peut-être surprenant, dans le sens où il n’avait aucune expérience de coach. Si ce n’est une pige auprès de Yanina Wickmayer et Ysaline Bonaventure lorsqu’il était blessé en 2018 mais c’était provisoire, en attendant son retour sur le circuit”, entame Ananda Vandendoren, entraîneur au sein du Team Pro de l’AFT dont le Liégeois est le responsable.

Bras droit du Réginald Willems dès 2009 puis de Johan Van Herck jusqu’en 2023, Ananda Vandendoren connaît Steve Darcis depuis très longtemps. “C’est quelqu’un d’extrêmement généreux dans ses messages. Il a aussi une fantastique personnalité, toujours souriant et positif. Aujourd’hui, il a vraiment pris son costume d’entraîneur. Au départ, c’est moi qui organisais les choses au sein du Team Pro. Mais quand il est arrivé, il a pris ses responsabilités. Avec Alexandre Blairvacq (NdlR : le préparateur physique), on forme une super équipe.”

Un discours de joueur

“Steve a un discours de joueur, il peut parler de son vécu, note Ananda Vandendoren. Je prends l’exemple de Raph (Collignon) qui est blessé au bras en ce moment. Steve, qui a été régulièrement blessé, a pu trouver les mots et le conseiller.”

“Quand il s’adresse à nous, il va droit au but. Il n’est pas dans la tirade, parce qu’il connaît assez le tennis pour aller aux choses essentielles. Parfois, il fait référence à des matchs qu’il a joués dans sa carrière”, souligne Gauthier Onclin (ATP 195), 22 ans, l’un de ses joueurs au sein du Team Pro.

Fin tacticien

Steve Darcis n’est pas particulièrement passionné par les statistiques et autres datas. “Dans le tennis masculin, c’est moins répandu que dans le féminin. Par contre, on visionne beaucoup de matchs. Voir les joueurs en vidéo nous permet de tirer des conclusions globales. On n’ira jamais dire à un de nos joueurs que son adversaire sert à 85 % dans telle zone. Si son opposant change de tactique, ça n’a aucun intérêt”, détaille Ananda Vandendoren.

Au sein de l'équipe nationale, dont il fut un membre du staff de 2009 à 2023, Ananda Vandendoren a côtoyé Steve Darcis. ©Photonews

“Là où il est très fort, c’est dans l’analyse au sens large du joueur, poursuit Gauthier Onclin. Si je gagne un matin et que mon futur adversaire joue l’après-midi, il va aller voir la rencontre. Et le lendemain, le plan de jeu sera très clair et juste. Il comprend très bien le jeu et son expérience m’aide grandement au niveau tactique.”

“Steve est très fort dans la tactique, confirme Raphaël Collignon (ATP 298), joueur au sein du Team Pro. Il adore analyser les points forts et les points faibles de l’adversaire. Il va vraiment être concentré sur ce qu’il faut faire pour gagner. À chaque match, il a un carnet où il inscrit les qualités et défauts de l’adversaire dans le cadre d’une éventuelle prochaine confrontation.”

De l’exigence

D’un naturel calme et posé, Steve Darcis peut aussi froncer les sourcils ? “S’il pousse des gueulantes ? Ça, oui, je peux en témoigner, reprend Collignon. J’ai déjà reçu deux ou trois savons voire plus. Steve est quelqu’un d’exigeant, toujours concentré sur tous les aspects du jeu, sur les détails qui peuvent nous faire progresser. Alors dès qu’on est un peu moins sérieux, il le voit. Mais s’il s’énerve, c’est toujours pour ton bien.”

“S’il faut recadrer un joueur, il n’hésitera pas. Steve a le caractère et l’autorité pour le faire. Comme dit l’expression, c’est une main de fer dans un gant de velours”, glisse l’ancien adjoint de Johan Van Herck.

Positif, souriant et drôle

“Steve essaye toujours d’être positif. C’est aussi quelqu’un qui a énormément d’humour et qui rigole beaucoup, sur le terrain mais surtout en dehors. C’est un plaisir de pouvoir voyager avec lui”, appuie Gauthier Onclin.

“C’est quelqu’un de très marrant, qui allie humour et sérieux. Sa décontraction met l’équipe à l’aise. C’était déjà le cas lorsqu’il était joueur”, glisse Ananda Vandendoren.

En guise de conclusion, Ananda ajoute : “En tant que capitaine, avec Ruben Bemelmans à ses côtés, Steve fera un excellent boulot. Son expérience sera importante pour construire sur le long terme avec des jeunes comme Alexander Blockx, Gilles-Arnaud Bailly, Gauthier Onclin ou Raphaël Collignon qui pourraient un jour intégrer l’équipe. En plus, en coachant Gauthier et Raphaël, il vient sur les tournois du Grand Chelem et voit tout le monde. Il peut y effectuer un premier travail en amont des rencontres de Coupe Davis.”