Coupe Davis : L’Australie et la Finlande qualifiées, le sans-faute pour le Canada et la Tchéquie

L’Australie, dans le groupe B, et la Finlande, dans le groupe D, se sont qualifiées pour le 'Final 8' de la Coupe Davis de tennis, à Malaga, à l’issue des rencontres de samedi. Le Canada (groupe A), qui décroche aussi son ticket pour Malaga, et la République tchèque (groupe C) ont terminé la phase de groupes par un sans-faute.