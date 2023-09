Kimmer Coppejans après sa défaite surprise face au 421e mondial en Coupe Davis : “Il y avait un meilleur joueur que moi sur le terrain”

“J’ai eu des difficultés à lire son jeu et son service, poursuit Kimmer. J’avais espéré me relâcher et mieux lâcher mes coups mais je n’y suis pas parvenu. Oui, j’ai ressenti la pression. Je n’ai pas peur de dire que j’étais stressé. Tu joues pour la Belgique, quand même….”

Concernant la première de Steve Darcis dans le rôle de capitaine, le numéro 3 belge se montrait élogieux. “Après la rencontre, il m’a dit de tout faire pour récupérer et être prêt pour demain (NdlR : dimanche). Il ne m’en veut pas. Il sait que j’ai tout donné sur le terrain. Steve m’a beaucoup parlé sur le banc. Je lui avais demandé d’être fort présent parce que c’est ce que j’aime.”