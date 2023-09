Coupe Davis 2024 : quels adversaires pour la Belgique de Steve Darcis ?

À lire aussi

Vingt-huit pays seront présents sur la ligne de départ à savoir ceux qui participent cette année au Final 8 (Canada, Italie, Grande-Bretagne, Australie, République tchèque, Serbie, Finlande, Pays-Bas), les huit nations éliminées dans la phase de poules (Chili, Suède, France, Suisse, Espagne, Corée du Sud, USA, Croatie) et les douze vainqueurs des barrages : l’Allemagne, le Kazakhstan, la BELGIQUE, l’Argentine, l’Ukraine, la Hongrie, Israël, le Portugal, la Slovaquie, le Pérou, Taïwan et le Brésil. Si l’ITF se base sur son système de 2023, le vainqueur et le finaliste de la Coupe Davis 2023 seront directement qualifiés pour la phase de groupes 2024, ainsi que deux pays invités (l’Espagne et l’Italie cette année). Ce qui laissera 24 pays en découdre dans douze matchs de qualification en février. Actuellement seizième mondial, la Belgique devra attendre les prochaines actualisations du ranking de l’ITF pour voir si elle sera oui ou non tête de série lors de ce premier tour ? On devrait y voir plus clair en novembre après l’épilogue 2023 de la compétition.