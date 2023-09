Gilles-Arnaud Bailly entretient une relation particulière avec l’European Open d’Anvers : “Mais là, je suis stressé… pour mon permis”

Gilles-Arnaud Bailly lors de son match face à David Goffin.

”Ce match contre David, cela représente un superbe souvenir. J’ai pu jouer contre mon idole avec toute ma famille et mes amis dans les tribunes. C’était incroyable. Cela m’a donné une grande confiance pour continuer à travailler en espérant un jour rentrer dans le top 10 mondial comme David. Après ma défaite (7-6, 5-7, 6-4 en trois heures et 12 minutes), j’étais déçu. Mais un peu plus tard j’étais fier de mon match. Je l’ai revu à de nombreuses reprises pour voir ce que j’avais mal fait et pourquoi j’avais perdu.”

Devenu numéro un mondial en 2022 chez les juniors, le Limbourgeois décida au début de la saison 2023 de quitter le circuit des jeunes pour celui des adultes. Un changement qui le replaçait en bas de l’échelle avec un ranking au de-là de la millième place mondiale. Neuf mois plus tard, Gilles-Arnaud est 639e à l’ATP.

"Je vise les qualifs des Grands Chelems en 2025."

”Pour être honnête, cela n’a pas été une année facile, poursuit l’intéressé qui n’a quitté l’école qu’en juin après avoir terminé ses secondaires. Quand tu donnes du fil à retordre à David Goffin, tu penses que ta progression peut être rapide. Mais quand tu disputes des 15 000 ou 25 000 dollars, tu te retrouves dans des âpres combats face à des gars qui savent jouer au tennis. Ma saison est difficile mais j’ai emmagasiné de l’expérience pour l’avenir. J’espère en 2024 monter plus vite dans le ranking mondial. Mais je reste convaincu qu’avoir quitté le circuit des juniors pour celui des adultes représentait le bon choix.”

Et cela, même si la défaite est plus souvent au rendez-vous que dans un passé récent : “Le tennis est un sport difficile, ajoute celui qui va entamer des études à distance dans la fiscalité. Cette année, je perds plus de matchs que la saison dernière. Mais c’est normal. Par contre, il faut être prêt mentalement à accepter cette nouvelle situation. Mon objectif est de participer aux qualifications des tournois du Grand Chelem en 2025.”

Voilà pour le moyen terme et le tennis, en ce qui concerne le court terme, ce sera le passage du permis de conduire ce mercredi 20 septembre : “Par rapport à un match de tennis habituel, je suis plus stressé…”