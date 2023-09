Les organisateurs du BW Open sont ambitieux : “Nous avons un petit objectif en tête, devenir le meilleur Challenger du monde”

“En termes de fréquentation et d’organisation, la première édition du BW Open a été une réussite, rembobine Christophe Dister. Et malgré une perte de 10 000 euros, je vais vous étonner, mais ce fut aussi un succès financier. Tout simplement parce qu’un tournoi de ce genre met du temps à être rentable. Pour 2024, nous espérons atteindre l’équilibre au minimum.”

Il y aura désormais quatre courts sur site, dont deux d’entraînement

Un travail qui s’annonce difficile vu l’augmentation des dépenses. Ces dernières dépasseront le million d’euros. “En raison des différentes indexations, mais aussi parce que notre volonté est d’améliorer l’accueil des joueurs et des spectateurs. Nous avons un petit objectif dans la tête qui est de devenir le meilleur Challenger du monde. Pour l’atteindre, il nous faut une organisation parfaite. Ce qui passe par une gestion des coûts et une augmentation des recettes.”

Différentes décisions ont donc été prises. Le court central sera doté de 300 places supplémentaires, portant son total à 1 250 sièges, et des sessions VIP seront dorénavant organisées le midi aussi. “Pour essayer d’attirer les entreprises, l’offre commerciale sera élargie avec plus de liberté au niveau des packs.”

Le gros point noir de la première édition a, lui, été résolu. “Il y avait une grosse différence entre les surfaces d’entraînement situées à l’Académie Justine Henin, usées et donc plus rapides, et les deux terrains neufs du Blocry montés pour l’occasion. Ce n’est évidemment pas de la faute de Justine, mais nous avons opté pour l’installation de quatre terrains sur site du centre sportif”, souligne Vincent Stavaux.

Le BW Open, dont la billetterie est déjà accessible, est toujours à la recherche de bénévoles et de sponsors. Celui qui déposera 150 000 euros sur la table aura d’ailleurs droit à donner son nom à l’événement. “Et vu le plan médias de notre tournoi 2024, en termes de visibilité, je peux vous dire que c’est largement remboursé.”