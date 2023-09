Rafael Nadal le concède lui-même : “Novak Djokovic est le meilleur joueur de l’histoire”

Sur la touche depuis plusieurs mois, Rafael Nadal a accordé un entretien au journal AS où il a notamment été interrogé sur Novak Djokovic, seul détenteur du record de titres en Grand Chelem avec 24 contre 22 pour le Majorquin. “Je pense que les chiffres sont des chiffres et que les statistiques sont des statistiques, et en ce sens, je pense qu’il a de meilleurs chiffres que moi et c’est indiscutable. Je pense qu’en termes de titres, Djokovic est le meilleur de l’histoire et il n’y a pas à discuter là-dessus. Je le félicite pour tout ce qu’il accomplit”, a-t-il déclaré.