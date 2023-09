En présence de Justine Henin, David Goffin et Steve Darcis, le centre AFT de Mons a fêté ses 30 ans : “Une école de la vie en plus du tennis”

De quoi se replonger dans leur adolescence et leurs souvenirs d’internat. “C’était une opportunité incroyable, s’enthousiasme Justine, venue avec ses enfants. À l’époque, j’étais la seule fille, ce n’était pas simple.”

Justine Henin et David Goffin ont partagé leur expérience du tennis-études. ©cameriere ennio

Ce qu’ont surtout retenu les joueurs passés par ce programme, ce n’était pas que le tennis : “C’était tout autant une école de la vie qu’une école du tennis, a d’ailleurs confirmé Steve Darcis. Avec le recul, je me dis surtout 'waouh, c’est génial ce qu’ils ont fait'. Quand on voit les champions qui sont sortis, c’est impressionnant, tout comme ceux qui ont réalisé de fabuleuses études. Moi, je suis ici depuis 28 ans. Je suis arrivé à 11 ans et comme entraineur, je reviens encore ici. Depuis mes débuts, il a bien évolué, c'est devenu beaucoup professionnel, plus poussé."

Arrivé à Mons au moment où Darcis quittait l’internat, David Goffin en a passé du temps dans ce centre. “Dix ans, si on compte les années après l’internat, se souvient-il. Sans cette opportunité, peut-être que je ne serais pas devenu le joueur que je suis. Même si on ne peut pas non plus l’affirmer car on ne peut pas refaire le passé. Mais j’adore revenir ici, j’adore parler de ces années car c’était vraiment génial. En revenant ici, c’est une famille que je retrouve à chaque fois.”

Une grande partie de l'histoire du Centre AFT réunie sur la photo. ©cameriere ennio

Goffin: "Il m'est arrivé de faire le mur au tennis-études."

Rien qu’à savoir qu’il allait reparler de toutes ces années avec ses potes, le Liégeois avait d’ailleurs les yeux qui brillaient. “Il y a plein d’anecdotes, sourit-il avec malice. On ne peut pas tout dire mais on a fait quelques fois le mur. Il y avait une trappe dans les chambres et c’était facile de sortir. Après, on n’était pas des délinquants évidemment. Je me souviens aussi d’un jour où je me suis retrouvé dans le bureau du directeur parce que j’avais cassé les lampes en jouant au ballon dans les chambres. Je n’étais pas non plus trop perturbateur, je n’étais pas le pire dans les conneries. Je me souviens que Steve et les anciens aimaient toujours un peu ennuyer les plus jeunes comme moi.”

À l’époque, l’éloignement familial n’était peut-être pas aussi facile à vivre qu’aujourd’hui. “On avait des cartes téléphoniques pour utiliser la cabine. Je crois que je ne les ai jamais utilisées, rigole David. En fait, j’étais plutôt heureux de revenir le dimanche soir. Je ne donnais pas trop de nouvelles à mes parents.”