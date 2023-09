"Il nous a tous convoqués et nous a dit qu’il voulait arrêter": l’incroyable anecdote de la femme de Novak Djokovic

Du moins, c’est ce que raconte son épouse, Jelena, dans une anecdote pour le moins surprenante lorsque l’on connaît le parcours du Serbe. À l’époque, il vient de prendre deux sets à zéro contre le fantasque Benoît Paire à Miami. Blessé au coude, il force malgré une opération. “La vérité est que ce n’est pas facile. Je ne peux pas jouer mon jeu, je ne peux pas bouger comme je veux et tout cela à cause de ma blessure. Je suis en train de réfléchir à la manière d’aller de l’avant”, avait-il glissé après cette contre-performance devant les caméras.

En coulisses, cela a vraiment sonné comme un véritable tournant de sa carrière. “Après ce match, il voulait arrêter. Il a rassemblé tous les membres de son entourage et leur a dit 'vous savez quoi : j’en ai fini, j’arrête'", explique la femme de Djokovic. “Nous avons pleuré et lui avons dit qu’il ne pouvait pas faire ça, que ce n’était pas le bon moment.”

Après cet épisode douloureux, le Djoker est parti en voyage avec sa famille pour récupérer et se ressourcer. “S’il ne veut pas jouer au tennis, il ne veut pas voir une balle jaune passer”, explique-t-elle. “Moi, j’aime le tennis et j’ai emmené mes enfants sur le court tous les jours. Au bout du troisième, Novak est arrivé et a demandé de pouvoir jouer avec nous puisque nous nous amusions. Ce n’était pas un entraînement comme il en a l’habitude. J’ai refusé qu’il prenne une raquette. J’ai commencé à le taquiner et je lui ai dit qu’il avait abandonné. Que c’était à nous de jouer au tennis.”

Des mots et un moment qui, visiblement, ont sonné comme un électrochoc pour le Nole. “Son fils, qui avait trois ans à l’époque, l’a poussé à venir jouer avec lui. Il a servi et a dit que cela lui faisait du bien, puis il est revenu tous les jours pour finalement appeler son entraîneur Marian Vajda et lui demander de recommencer à s’entraîner.”

Une anecdote surprenante qui en dit long sur la longévité de Novak Djokovic.