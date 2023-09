”Pour David Goffin, le but est d’assurer le tableau final de l’Australian Open”, affiche Germain Gigounon, son coach

”Il a volontairement voulu faire ce break, affirme Germain Gigounon, son coach. L’idée était de remettre des blocs d’entraînements sans échéances et y retourner quand il se sentait prêt. Même si c’était déjà pas mal la semaine passée, il a préféré laisser sa place en Coupe Davis mais ça monte cette semaine. Maintenant, il faut mettre en place ce qu’on a travaillé et le faire sans réfléchir, sans pression en se remettant dans le bain. On peut avoir une bonne surprise. Mais le Challenger d’Orléans reste une reprise pour lui.”

guillement "Les Jeux de Paris sont un des objectifs de 2024 mais le seul."

100e à l’ATP, le Liégeois ne vit pas la meilleure saison de sa carrière mais les rendez-vous à Orléans et en Vendée doivent lui permettre de retrouver son jeu et son mental. Deux Challengers qui doivent surtout le propulser pour Anvers (l’European Open débute le 15 octobre). “On aime toujours jouer Anvers car c’est à la maison. L’année passée, il avait réalisé un quart. Il aura à cœur à nouveau de bien performer à la maison.”

Dans la métropole anversoise, la concurrence sera rude pour l’ancien Top 10 mondial mais dans un coin de sa tête, c’est surtout des échéances un peu plus lointaines qu’il se fixe. Le regard est, en fait, déjà porté vers 2024.

”Le but est de terminer au mieux la saison, affirme le coach binchois. Il faut qu’il puisse assurer le tableau final de l’Australian Open (NdlR : à partir du 15 janvier) et donc terminer dans le Top 100 fin de saison. Ensuite, on remettra un objectif en début de saison. Il faut qu’il puisse se refaire une santé et assurer Melbourne. On veut retrouver une bonne base de pré-saison. Durant ce break qu’il vient de faire, on a travaillé pour entamer 2024 de la meilleure des façons.”

Année olympique, 2024 sera forcément particulière. Après avoir loupé Tokyo sur blessure, le Liégeois ne dirait pas non à Paris, juste à côté de la Belgique. Cela signifierait surtout qu’il a amélioré son classement. “C’est vrai qu’il s’était blessé à Halle juste avant Tokyo, se souvient Germain. Évidemment, on pense aux Jeux comme c’est à côté. C’est un des objectifs mais pas le seul non plus. On fera tout pour qu’il puisse en être.”