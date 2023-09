La Laver Cup débute ce vendredi à Vancouver : focus sur ces compétitions alternatives qui n’offrent pas de point mais beaucoup d’argent

Laver Cup

Le concept ? Lancée à l’initiative de Roger Federer en 2017, la Laver Cup s’inspire de la Ryder Cup en golf. Baptisée en l’honneur de l’Australien Rod Laver (11 titres en Grand Chelem de 1960 à 1969), la compétition voit l’équipe européenne affronter le reste du monde.

La Laver Cup s’étale sur trois jours. Concrètement, la première formation à atteindre 13 points (sur 24 possibles) l’emporte, avec la particularité que les rencontres du vendredi rapportent un point, celles du samedi deux et celles du dimanche trois.

Pour qui ? La compétition oppose six joueurs européens, emmenés par Björn Borg, à six joueurs issus du reste du monde, dirigés par John McEnroe. Trois membres de chaque écurie sont retenus selon leur classement ATP, les autres étant sélectionnés à la discrétion des capitaines. Pour sa sixième édition, l’équipe Europe sera composée du Russe Rublev, du Norvégien Ruud, du Polonais Hurkacz, de l’Espagnol Davidovich Fokina et des Français Monfils et Fils (qui remplace le Grec Tsitsipas). L’équipe Monde est constituée des Américains Fritz, Tiafoe, Paul et Shelton, du Canadien Auger-Aliassime et de l’Argentin Cerundolo.

Combien ? La dotation est d’environ 235 000 € pour chaque membre de l’équipe vainqueur contre 117 000 € pour les perdants. Les participants perçoivent également un chèque dont la valeur diffère en fonction de leur classement ATP. Un grain de sable comparé aux revenus que génère l’événement. Selon le site de l’organisation, les trois premières éditions réunies (Genève, Chicago et Prague) ont engendré un impact économique de près de 138 millions €.

UTS

Le concept ? L’Ultimate Tennis Showdown est une ligue fondée par le Français Patrick Mouratoglou et l’Australien Alex Popyrin. Le premier, qui possède une académie à Nice, a notamment entraîné Serena Williams, Simona Halep ou tout récemment Holger Rune. Le deuxième, un homme d’affaires, est le père du joueur Alexei Popyrin. Ensemble, ils ont créé une compétition “qui vise à dépoussiérer les tournois de tennis et à rajeunir leur public”.

En pratique et pour faire simple : le terrain est dépourvu de couloirs, les rencontres se disputent en quart-temps de huit minutes, les joueurs ne disposent que de 15 secondes entre leurs services, il n’y a pas de deuxième balle et des cartes spéciales peuvent être utilisées afin d’influencer le jeu. Un joueur peut, par exemple, voler le service de son adversaire. L’idée, par ces règles spéciales, est de rendre la partie plus courte, plus dynamique et immersive.

Pour qui ? Le plateau est 100 % masculin. Il réunit des éléments du top, des espoirs et des joueurs à forte personnalité. Chaque participant se voit attribuer un surnom, Benoît Paire devenant “Le Rebelle” par exemple. La septième édition de l’UTS aura lieu à Séoul, du 1er au 3 décembre. Quatre noms sont déjà confirmés : le Kazakh Bublik, le Français Monfils, l’Australien Kyrgios et le Coréen Kwon.

Combien ? On évoque une dotation globale d’environ 1 500 000 €. La valeur du prize money est différente pour chaque match selon le classement des joueurs, le vainqueur de la partie obtenant 70 % de l’enjeu financier et l’autre 30 %.

Hopman Cup

Le concept ? Organisée en Australie de 1989 à 2019, la Hopman Cup a effectué son retour en juillet dernier suite à un appel d’offres de la Fédération internationale. C’est la société Tennium, fondée par le Belge Kristoff Puelinckx, qui a remporté le contrat d’une durée de cinq ans.

Six nations, constituées d’un binôme mixte, sont divisées en deux poules de trois. Chaque pays joue trois matchs face aux duos adverses : deux simples et un double, tous en deux manches et un éventuel super tie-break en cas d’égalité. Les premiers de chaque groupe se retrouvent ensuite en finale.

Pour qui ? Six pays, dont la Belgique avec Elise Mertens et David Goffin, ont été invités cette année. En 2025, ils seront huit. La France, en tant que pays hôte, est systématiquement invitée.

Combien ? Les montants n’ont pas été officiellement dévoilés.

Tie Break Tens

Le concept ? Comme son nom anglais l’indique, le Tie Break Tens se joue en une seule manche de dix points avec une marge de deux unités. C’est un pierre-papier-ciseaux qui détermine celui qui sert en premier.

L’événement s’est tenu pour la première fois en 2015. Depuis 2016, il réunit huit joueurs ou joueuses et colle à des tournois existants. La dernière édition date de mars, lors du dernier Indian Wells. Exceptionnellement, huit paires de double mixte s’étaient affrontées dans un tableau à élimination directe.

Pour qui ? Ce sont, de manière générale et principalement ces dernières années, des éléments du top qui y prennent part. En 2021, à Dubaï, Zizou Bergs avait été appelé en dernière minute, remportant la compétition devant l’Américain Taylor Fritz.

Combien ? Selon le site officiel, le vainqueur repart avec un chèque de 235 000 €.