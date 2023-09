WTA Guadalajara: Elise Mertens en passe de disputer sa 30e finale en double

Avec sa partenaire l'Australienne Storm Hunter (WTA 6), la N.1 belge qui est 4e mondiale en double, et devrait redevenir N.1 lundi, a battu la paire américaine Caroline Dolehide (WTA 47, 25 ans) et Asia Muhammad (WTA 49, 32 ans) à l'issue d'une heure et 23 minutes du jeu (7-5, 63).